烏軍抗俄8年4500人喪生 是美軍阿富汗陣亡2倍

烏克蘭首都基輔有座紀念牆，銘記俄烏戰爭中為國捐軀的將士。(路透)

俄羅斯 在烏克蘭 邊界集結約15萬大軍威脅攻烏，儘管看似一場新衝突，但烏克蘭軍方其實已與俄羅斯抗戰八年，至今已有4500人為國捐軀，幾乎是過去20年美軍在阿富汗陣亡人數的兩倍。

至少1.4萬人民死亡 數十萬人流離失所

自2014年俄羅斯首次入侵並占領烏克蘭部分地區以來，俄烏戰鬥就持續著。華爾街 日報報導，莫斯科透過烏克蘭東部武裝代理人與烏克蘭激烈衝突，想讓這個前蘇聯附庸國屈服；這場戰爭已至少導致1萬4000人死亡，烏克蘭經濟損失數十億元，數十萬居民流離失所。

烏克蘭人不分男女老少，都拿起槍來保家衛國。圖為一名軍事教官指導學生使用步槍。(Getty Images)

當年的少年 如今拿起武器捍衛主權

即使俄羅斯在威脅展開更大規模入侵之際，撤出部分軍隊，也不代表這場有關烏克蘭控制權的長期戰鬥結束；俄羅斯總統普亭面臨的是新一代反對強鄰的烏克蘭人，這些人在2014年還只是青少年，如今他們已經成年並拿起武器、捍衛主權。

老師憶學生犧牲 戰爭讓烏克蘭成為國家

大多數烏克蘭軍人傷亡發生在八年抗戰的第一年，當時戰鬥最激烈、訓練和醫療供應最薄弱；其中一位陣亡軍人蒂奇納(Ihor Tychyna)生前是排球高手，他高中時代老師布津斯卡(Taisiya Budzynska)說：「我們已經苦撐多時，這場戰爭讓烏克蘭成為一個國家。」

過去幾年來，每周都有一、兩人死亡，通常是被前線狙擊手或迫擊砲火擊殺；這道前線是由2015年的一項協議原則性地確立，該協議結束了最激烈的戰鬥，但並未帶來和平。

蒂奇納去年27日在前線被狙擊手子彈擊中頭部，今年元旦過世，是烏克蘭今年戰爭死亡的第一人。

儘管對他的家鄉科羅斯滕(Korosten)居民來說，戰爭感覺很遙遠，但蒂奇納的死，仍令這座距前線數百哩、有6萬人口的城市，起了震動。1月6日的送葬隊伍讓主要街道因而阻塞，許多人在市中心廣場舉行的追悼會上，為他哀悼。

全班高唱「光之戰士」揮舞手機手電筒

布津斯卡回憶道，2013年冬天，在一場針對親俄派烏克蘭前總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)的示威活動中，少年蒂奇納的生命即已閃現愛國主義火花，他們全班一邊播放當時流行的抗議歌曲「光之戰士」(Warriors of Light)，一邊揮舞手機上的手電筒。

「選擇麵包而非自由 兩者皆失」

布津斯卡說，她曾提醒自己的學生想想一位烏克蘭民族主義領導人說過的話：選擇麵包而不是自由的人，兩者都會失去；而蒂奇納高中畢業後立即從軍。

亞努科維奇最終逃走，俄羅斯占領了克里米亞半島，隨後派出特工、武器和戰士在烏克蘭東部挑起分裂主義衝突。