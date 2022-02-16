俄烏危局 中若站在俄那邊 美若制裁有用嗎？

分析指出，美國擬訂的制裁俄羅斯計畫，還考慮了中國因素。圖為去年3月美國國務卿布林肯與中國國務委員楊潔篪在阿拉斯加會談。(美聯社)

消息人士指出，拜登 政府正在研擬計畫，假如俄羅斯真入侵烏克蘭，便加以制裁，但構想時還要考慮中國會不會設法規避制裁等懲罰措施而援助俄國 ，例如增加中國對俄的貿易、協助融資及販售禁運商品。

華爾街日報15日報導，白宮考慮的制裁手段，包括把俄國大型銀行逐出全球金融網，另祭出新穎的出口管制，禁止全球仰賴美國軟體及設備而生產的航太、人工智慧、航海等科技賣給俄國事業體。

拜登政府探討制裁俄國的選項時，官員們必須評估北京會糾合中國資源協助莫斯科到多大地步。知情人士指出，截至目前白宮認為，中國不可能大舉干涉美國制裁俄國，原因在那麼做，勢必重傷中國公司出口商品、勞務到龐大的美國國內市場，無法參與美國雄厚的金融網路及取得關鍵科技。

美國考慮的科技出口管制，可能命中北京一大軟肋：中國必須進口的半導體數量很大，由汽車到超級電腦等各色產品，都得用到半導體，而美國支配生產先進晶片的軟體及設備；例如美國禁止全球使用美方科技、設備生產的晶片賣給中國華為，便重傷生產電信設備的該公司。

知情人士指出，美方雖警告俄國可能很快進軍烏克蘭，但中國會強化與俄國結盟到多大程度，則猶有爭議；過去美國制裁北韓及伊朗，中國都設法規避。智庫「戰略與國際研究中心」專家路易斯(James Lewis)指出，俄國若光憑自己，遭逢制裁會吃力得多，但俄方有中國站他們那邊，而且中國是世界第二大經濟體，美國發動的制裁，效果便會受限。

拜登政府正與科技業高層接觸，取得他們保證支持可能發動的科技出口管制。

北京冬奧 開幕前幾小時，俄國總統普亭與中國國家主席習近平舉行高峰會，會後聯合發表聲明，指俄、中盟誼「無限制」，另批評美國及其盟友。

中國駐美大使館反對美方動用出口管制及經濟制裁來對付俄國；大使館發言人劉鵬宇便表表示，中國始終反對任何國家的片面制裁，還有基於自己國內法而對外行使長臂管轄權，干涉其他國家。