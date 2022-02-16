我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

俄烏危局 中若站在俄那邊 美若制裁有用嗎？

編譯潘勛／綜合15日電
分析指出，美國擬訂的制裁俄羅斯計畫，還考慮了中國因素。圖為去年3月美國國務卿布林肯與中國國務委員楊潔篪在阿拉斯加會談。(美聯社)
分析指出，美國擬訂的制裁俄羅斯計畫，還考慮了中國因素。圖為去年3月美國國務卿布林肯與中國國務委員楊潔篪在阿拉斯加會談。(美聯社)

消息人士指出，拜登政府正在研擬計畫，假如俄羅斯真入侵烏克蘭，便加以制裁，但構想時還要考慮中國會不會設法規避制裁等懲罰措施而援助俄國，例如增加中國對俄的貿易、協助融資及販售禁運商品。

華爾街日報15日報導，白宮考慮的制裁手段，包括把俄國大型銀行逐出全球金融網，另祭出新穎的出口管制，禁止全球仰賴美國軟體及設備而生產的航太、人工智慧、航海等科技賣給俄國事業體。

拜登政府探討制裁俄國的選項時，官員們必須評估北京會糾合中國資源協助莫斯科到多大地步。知情人士指出，截至目前白宮認為，中國不可能大舉干涉美國制裁俄國，原因在那麼做，勢必重傷中國公司出口商品、勞務到龐大的美國國內市場，無法參與美國雄厚的金融網路及取得關鍵科技。

美國考慮的科技出口管制，可能命中北京一大軟肋：中國必須進口的半導體數量很大，由汽車到超級電腦等各色產品，都得用到半導體，而美國支配生產先進晶片的軟體及設備；例如美國禁止全球使用美方科技、設備生產的晶片賣給中國華為，便重傷生產電信設備的該公司。

知情人士指出，美方雖警告俄國可能很快進軍烏克蘭，但中國會強化與俄國結盟到多大程度，則猶有爭議；過去美國制裁北韓及伊朗，中國都設法規避。智庫「戰略與國際研究中心」專家路易斯(James Lewis)指出，俄國若光憑自己，遭逢制裁會吃力得多，但俄方有中國站他們那邊，而且中國是世界第二大經濟體，美國發動的制裁，效果便會受限。

拜登政府正與科技業高層接觸，取得他們保證支持可能發動的科技出口管制。

北京冬奧開幕前幾小時，俄國總統普亭與中國國家主席習近平舉行高峰會，會後聯合發表聲明，指俄、中盟誼「無限制」，另批評美國及其盟友。

中國駐美大使館反對美方動用出口管制及經濟制裁來對付俄國；大使館發言人劉鵬宇便表表示，中國始終反對任何國家的片面制裁，還有基於自己國內法而對外行使長臂管轄權，干涉其他國家。

俄國 北京冬奧 拜登

上一則

烏克蘭遭駭 俄國幹的？政府機關、國銀網站一度停擺

下一則

15萬俄軍包夾 若發動空襲 美援烏武器恐派不上用場

延伸閱讀

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置
美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚
俄撤軍緩解衝突危機 拜登謹慎稱「還待確認」

俄撤軍緩解衝突危機 拜登謹慎稱「還待確認」

俄羅斯進逼烏克蘭 「外交之窗沒關」

俄羅斯進逼烏克蘭 「外交之窗沒關」

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解