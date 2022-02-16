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俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

俄鬆口撤軍 拜登：好消息…仍待確認 北約稱未見情勢趨緩

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯宣布，在烏克蘭邊境附近演習的部分軍隊，將回到俄境內基地。圖為俄軍坦克正從前線後撤。(美聯社)
俄羅斯宣布，在烏克蘭邊境附近演習的部分軍隊，將回到俄境內基地。圖為俄軍坦克正從前線後撤。(美聯社)

長達月餘的烏克蘭危機中，俄羅斯首度宣布撤軍，稱部分俄軍將在軍演結束後自邊境返回基地。美國和北約謹慎以對，總統拜登稱這是好消息，但仍待確認是否為真；北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說，尚未看到情勢趨緩的訊號。

俄羅斯始終否認有侵略烏克蘭的意圖，但軍隊集結動作不斷，俄羅斯與白俄羅斯也在邊界舉行聯合演習，加上美國數度釋出情報，透露俄羅斯的侵略劇本，更讓衝突一觸即發。這是去年底以來，俄方首度鬆口要撤離部分軍隊。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)15日對德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示不要戰爭，同意繼續外交斡旋，俄羅斯國防部隨即宣布，西部和南部軍區部隊將在軍演結束後自邊境返回基地。

拜登15日臨時增加行程，出面說明最新狀況。他在白宮東廂發表20分鐘談話表示，這是好消息，不過美國仍須確認是否為真，至今還無法確認俄軍正在返回他們的基地。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)同日與俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)通話，強調美國要看到俄方「可證實、可信且有意義地」降低局勢緊張。

「事實上，現有超過15萬俄軍在白俄羅斯和烏克蘭邊界。」拜登說，侵略可能性仍高，這也是為何他多次呼籲美國公民盡速離開烏克蘭，並暫時搬遷美國駐基輔大使館到西邊的利維夫市。

拜登對俄羅斯政府喊話表示，同意俄羅斯政府採行外交路線的意願，也認為應該窮盡一切外交可能，解決各自的安全顧慮，並強化歐洲安全環境；拜登也說，美國不會犧牲基本原則，包含支持所有國家主權和領土完整，各國都有設定路線和選擇合作夥伴的自由。

拜登也對俄羅斯人民喊話，他說，美國並未針對俄羅斯人民，也不尋求破壞俄國穩定，「你們不是我們的敵人，我不相信你們想要一場血流成河、損失慘重的對烏戰爭。」

拜登表示，美國仍希望透過外交管道防止俄羅斯侵略，在他與普亭上周末通話後，美國仍願追求高層外交，談出白紙黑字的成果。

俄羅斯與西方國家相持不下的，包括俄羅斯要求烏克蘭不得加入北約、北約不得向東延伸軍力等種種安全要求，美國與北約上月分別透過書面拒絕俄方要求，正待俄羅斯書面回覆。烏克蘭政府則在14日表示，加入北約可能是「一場大夢」，間接回應俄國開出的條件。

拜登說，烏克蘭並未威脅俄羅斯，美國沒有也沒打算在烏克蘭境內部署飛彈。

布林肯在與拉夫洛夫的通話中，重申美國仍致力於外交管道，相信和平解決危機的機會之窗仍在，美國期待收到俄羅斯方面的書面答覆。

俄羅斯總統普亭說，俄方願意和北約與美國會談，並從烏克蘭邊界撤回部分軍隊；但拜登總...
俄羅斯總統普亭說，俄方願意和北約與美國會談，並從烏克蘭邊界撤回部分軍隊；但拜登總統說，俄軍入侵風險仍高。(美聯社)
俄羅斯宣布，在烏克蘭邊境附近演習的部分軍隊，將回到俄境內基地。圖為俄軍裝甲車正從...
俄羅斯宣布，在烏克蘭邊境附近演習的部分軍隊，將回到俄境內基地。圖為俄軍裝甲車正從前線後撤。(美聯社)
俄羅斯總統普亭說，俄方願意和北約與美國會談，並從烏克蘭邊界撤回部分軍隊；但拜登總...
俄羅斯總統普亭說，俄方願意和北約與美國會談，並從烏克蘭邊界撤回部分軍隊；但拜登總統說，俄軍入侵風險仍高。(美聯社)

白俄羅斯 拜登 烏克蘭

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