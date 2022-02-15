戰爭臨界點的嘲諷？烏克蘭「戰時總統」與216大戰迷霧

大戰威脅壟罩全球的2022烏克蘭危機，14日引發了全球股市的恐慌暴跌，但烏俄前線的衝突趨勢卻不見放緩。(路透)

「聽說俄軍2月16日要發動侵略總攻擊？那烏克蘭 只好『全國上街紀念一天』以示挑釁囉！」大戰威脅壟罩全球的2022烏克蘭危機，14日引發了全球股市的恐慌暴跌，但烏俄前線的衝突趨勢卻不見放緩。周一，俄國 總統普亭 在與外長拉夫羅夫閉門會談後，在克林姆林宮表達了「不排除繼續與西方談判」的軟化信號；但同一時間，俄軍從後方卻再度調來超過萬人的追加兵力，預估對烏克蘭邊境總計派出15萬大軍，並隨前線部隊「就戰鬥位置」。莫斯科兩手策略的同步夾擊，讓西方世界開戰焦慮滿點，卻仍摸不清普亭本人的戰略真意。

但在美俄持續戰略加碼之際，作為事主的烏克蘭總統澤倫斯基，14日卻是老神在在地發出總統命令——喜劇演員出身的澤倫斯基，發言中不忘「嘲諷」地表示：「我知道俄軍16日即將入侵的『消息』...所以我在此宣布這一天將成為烏克蘭官方紀念的『團結日』。」

烏克蘭總統的本意，本是要「逆向操作」來放鬆並鼓舞烏克蘭社會因為戰爭危機而緊繃焦慮的民心士氣；沒想到澤倫斯基的發言傳出後，西方股市與媒體輿論卻瞬時陷入恐慌，認為此一發言的重點是「烏克蘭也證實了『俄軍216入侵』的情報」。荒謬的狀況迫使烏克蘭政府出面澄清「總統的笑點」，卻也凸顯了這場歐俄危機中，各方接近脫節的戰略溫差感。

不過隨著「衝突警告」的時刻逼近，在2月16日來臨之前的現在，北約盟軍究竟還能給烏克蘭多少軍事支援？當前壓力之下，普亭突然轉向的「繼續對美談判說」，又到底可不可信？

烏克蘭總統不改諧星本性 將2月16日定為「團結日」

在美俄持續戰略加碼之際，作為事主的烏克蘭總統澤倫斯基，14日卻是老神在在地發出總統命令──喜劇演員出身的澤倫斯基，發言中不忘「嘲諷」地表示：「我知道俄軍16日即將入侵的『消息』...所以我在此宣布這一天將成為烏克蘭官方紀念的『團結日』。」(美聯社)

澤倫斯基在情人節當天發出的總統命令，主要分為4項政策指示：

（1）烏克蘭臨時設定2月16日為全國紀念不休假的國定節日「團結日」，在2月16日上午10點，烏克蘭全國將統一並同步「播放國歌」號召全民團結大合唱，各級公司行號與政府單位，都要拉出國旗旗海、或任何代表烏克蘭民族團結的顏色圖騰，上街一同愛國遊行；

（2）烏克蘭總統要求內閣必須在24小時內配合總統命令，即日起幫烏克蘭正規軍隊「津貼加薪30%」，其他非第一線作戰的國境守備隊與民兵隊則「加薪20%」，以作為眾將士在危機時刻共抗國難的獎賞與肯定；

（3）烏克蘭政府各部會將統一組成｢單一資訊平台｣，以傳達官方消息與緊急應變動態，避免外界敵意的資訊戰干擾社會秩序；

（4）澤倫斯基特別要求各級公家單位約束部門公務員，避免在敏感時刻失言、失態，或以公務員身份公開主張違反公職誓詞或烏克蘭憲法的脫序問題。

在總統記者會上，對全國發表演說的澤倫斯基如此表示：

「他們告訴我2月16日，將是敵軍的總攻擊發起日——那好吧，我們只好把這一天訂為『國家團結日』——他們想要嚇唬我們，甚至故意點出確切的開戰時間來逼我們黃色屈服。所以在這一天，我們烏克蘭人更要拿出我們國家的旗幟、揮舞黃色與藍色的條紋，向世界證明烏克蘭的國族團結與抵死不屈！」

美軍的杜魯門號航空母艦戰鬥群，14日正在克羅西亞沿岸的亞德里亞海待命。(路透)

澤倫斯基的發言，是他個人風格的典型展現。但在總統發言的影片譯稿經由西方媒體（特別是美國的CNN、NBC等大型電視新聞台）轉傳後，第一時間的國際重點卻變成了「澤倫斯基根本知道俄軍將在『216開戰』的戰爭情報」——於是，各種斷章取義的資訊誤讀，也開始在歐美市場引發不明恐慌，超乎想像的負面效應，反而逼使烏克蘭總統府漏氣地出面「追加說明」：

「澤倫斯基總統很有幽默感，2月16日入侵的說法是他『反串嘲諷』的政治笑點...掌握前線情資的烏克蘭政府，並不認為『全面戰爭』有高風險發生。」

但此一資訊錯判，不僅影響了歐美股價走勢，甚至連烏克蘭匯率也因此瞬間重貶。離譜而混亂的謠言瘋傳，一方面顯示了國際對於烏克蘭危機的恐慌不安持續飆升；二方面恐是早已開打的資訊混合戰，正持續以各種不同的非武力夾攻，壓迫著戰爭迷霧中的烏克蘭民心士氣。

事實上，在澤倫斯基的情人節發言前後，烏克蘭總統才正在基輔迎接來訪的德國總理蕭茲——儘管烏克蘭外交部此前，曾對德國政府屢屢出手阻止德製武器的轉移與軍援，導致雙方屢生嫌隙，但蕭茲的來訪仍受到澤倫斯基的重視與歡迎。因為德國是烏克蘭目前最大的「非軍事性援助金主」（軍援則是美國第一），在2014年克里米亞危機之後，德國對烏克蘭的戰略投資、特殊貸款與援助已超過20億美金；同時蕭茲在14日訪烏過後，15日還要飛往莫斯科、與俄國總統普亭一對一的火線會談。

在基輔之行中，蕭茲大方加碼贊助烏克蘭1億5000萬歐元的緊急金融援助款，並承諾德國一定會與烏克蘭站在同一陣線、俄國膽敢進犯就將遭遇西方世界的嚴厲懲罰；但在軍事馳援的敏感問題上，德國政府尚沒有回應烏克蘭軍隊要求軍援的「1萬2000枚反裝甲飛彈」，對俄國的懲罰能有多嚴厲？蕭茲亦仍維持著低調但看不清楚立場底線的「戰略模糊」姿態。

俄國與白俄空軍14日同步演習。(路透)

美國官員表示，從Maxar上可以看到俄羅斯軍隊在攻擊陣地集結。圖中顯示部隊、攻擊直升機、地面攻擊機和戰鬥轟炸機正在前往前線位置。(歐新社)

普亭釋出「軟化訊號」：不放棄繼續對話

但在俄國方面，隨著2月16日的時間逼近，克林姆林宮14日卻意外地釋出普亭——周一，總統普亭接見了俄國外長拉夫羅夫，兩人針對當前的國際局勢進行了不短的政策討論。會後，普亭在總統府例行記者會上，也特別強調了：

「拉夫羅夫建議我『不要放棄與美國、與北約繼續外交對話』。」

雖然普亭在發言中，也補充拉夫羅夫的後話「但外交談判應該當斷則斷，不可以無限循環的無效拖延」，但此一言論卻已被視為莫斯科對開戰風險的降溫之舉。

拉夫羅夫表示：自己與普亭的報告中，說明了自己與美國國務卿布林肯近日持續的「熱線討論」內容，並強調美國陣營提出了多項有助於「降低軍事衝突風險」的合作方案。儘管美方提出的斡旋條件，大多無法滿足俄國主張的幾項關鍵——北約軍力佈署撤回波蘭以東、1997年以前版圖，以及北約正式否決烏克蘭與喬治亞的入盟申請——但拉夫羅夫仍建議普亭「應該繼續與西方談判，並把戰略旗局『推進到下一階段』」。

俄國外長的說法，在國際輿論之間也有著「虛實難辨」的信任感問題。因為就拉夫羅夫的發言原意來看，俄國認為過去３個月的大軍壓境，「成功低逼使了美國與歐洲重新正視『俄國的戰略安全訴求』與強權存在感」；換句話說，俄國從頭到尾就是要以戰逼和，當前的發展也正如同普亭所料的不戰全勝。

「拉夫羅夫建議我『不要放棄與美國、與北約繼續外交對話』。」普丁與外長拉夫羅夫的情人節會談。(Getty Images)

但拉夫羅夫的發言之所以真意難測，是因為俄國大軍在烏克蘭邊境的三方集結，截至2月14日為止都沒有鬆緩、後撤的跡象，相反的是，俄軍仍持續從遠東各地抽調營級戰術群前往烏克蘭邊境，大軍壓境的規模不減反增，已來到15萬大軍之譜、全軍更已就「戰鬥位置」到位待命，隨時都能發動西方無法即時反應的大規模突襲。

根據英國情報單位向《衛報》與美軍高層對《華爾街日報》的綜合情報說法：直到2月14日深夜為止，俄國軍對都持續在朝西線集結，各地已知調往烏克蘭邊境的戰鬥部隊，目前已達到119個營級戰術群（所屬戰力的70%）；俄國空軍調派在烏克蘭邊境500公里作戰範圍內的戰機與轟炸機數量，更已達到全軍的50%以上；除此之外，俄國在克里米亞半島的集結艦隊周一也已「全部出港」，

「雖然北約無法確定普亭是否真的打算開戰，但所有的軍事情報都顯示：俄軍已經就『戰鬥位置』，完成了開戰所需的各種最後準備。」

面對烏克蘭局勢的緊張失控，美國國務院14日也宣布將把原駐基輔的美國大使館，即刻遷往西部鄰波蘭邊境的「獅城」利維夫。根據美國國家安全顧問蘇利文的說法，截至周一為止，美國駐烏使節團還留有至少22名美籍官員，但基輔使館目前已接到「斷後銷毀令」，要在轉往利維夫之前銷毀並破壞各種使館內的機密通訊與敏感文件。

但在持續備戰的同時，美國也持續遊說北約盟國「加碼軍援烏克蘭」，像是周末甫撤回在烏特種部隊的加拿大政府，周一就宣佈將提供烏克蘭千萬美元的「攻擊性武器」；北約總部也準備在本周緊急授權，向歐洲東南部增派四支待命部隊；而美國國防部也正在研擬：假若烏克蘭真的遭受俄軍攻擊，「美國與北約正規畫『透過陸路邊境』向烏克蘭補給戰鬥資源。」