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若俄烏戰爭爆發 能源專家：油價必飆破每桶100元

編譯柯立偉／綜合14日電
俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價飆漲。（美聯社）
俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價飆漲。（美聯社）

油價格先前因疫情、供應鏈等因素而飆高，近日由於全球對俄烏局勢悲觀，原油價格已經衝上每桶90元以上，是自2014年以來的新高紀錄，能源專家警告若戰爭全面爆發，價格必定飆破每桶100元。

俄羅斯身為重要產油國之一，每日產油量占全球10%，是歐洲各國最主要的天然氣供應者；若原油價格失控飆漲，或俄羅斯決定切斷能源供應，歐洲今年的冬天將非常難熬。

美國雖然不是俄羅斯原油的主要進口國，每日約只進口70萬桶，占美國每日需求量的3%，但由於原油價格在國際市場上固定，因此對於美國而言仍有一定傷害。

不過，專家同時指出，俄羅斯的經濟體系對能源出口重度依賴，即便俄羅斯能從戰爭中撈到任何好處，因戰爭付出的代價也會不划算，再加上西方各國即便不出兵援烏，也不可能坐視俄軍大舉入侵，必有相應經濟制裁措施，如此必使俄羅斯的經濟雪上加霜，因此即便是對俄羅斯而言，局勢降溫才最有利。

為此，美國產油公司近來不斷增產，但仍沒有趕上疫前每日1300萬桶的產量，拜登政府也希望能與伊朗盡速重新敲定核子協議，如此每日將為國際原油市場增加100萬桶的供應量；但事實上，這些作為對於全球針對原油的需求相比，無異於杯水車薪。

德州石油公司「先鋒自然資源」(Pioneer Natural Resources)執行長謝菲爾德(Scott Sheffield)更預估，今年夏天的油價可能漲到每桶115元；他說：「如果俄國真的入侵烏克蘭，原油價格必定漲到100元至120元左右，即便拜登取消對伊朗的制裁，也只能使油價回落約10元；再加上民眾因疫情大多選擇自己開車出門，對原油需求非常強勁，因此每桶價格必然漲到超過100元；但最多應不至於超過115元，超過此一價格，需求將會明顯減弱。」

油價 俄羅斯 拜登

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