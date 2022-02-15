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大使橋重開 美加貨流恢復暢通

記者顏伶如／綜合報導
美加邊界的大使橋開通，兩國商貿重新上路。(路透)
美加邊界的大使橋開通，兩國商貿重新上路。(路透)

連接底特律與加拿大安大略省溫莎市(Windsor)的大使橋(Ambassador Bridge)，被抗議加拿大政府新冠疫苗強制接種令的卡車司機抗議團體「自由車隊」(Freedom Convoy)阻擋將近一周之後，13日終於重新開放；加拿大警方逮捕了數十名示威群眾之後，連續數日遭到堵塞的美加重要貿易貨流通道，總算恢復暢通。

美聯社報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)14日引用緊急狀態法(Emergencies Act)，動用緊急權力驅離阻擋交通的卡車司機及對加拿大防疫規定不滿的示威群眾；緊急狀態法賦予加拿大聯幫政府龐大權限得以強制手段恢復秩序，但杜魯多則說不會調派軍隊。

杜魯多說：「封鎖交通是非法的，如果仍在擋路，現在已經到了應該回家的時候。」

美加邊界的大使橋開通，兩國商貿重新上路。(Getty Images)
美加邊界的大使橋開通，兩國商貿重新上路。(Getty Images)

除了出動拖吊車將阻擋通路的車輛拖離現場之外，杜魯多政府同時祭出凍結示威卡車司機私人及企業銀行帳戶的手段，並且暫停半掛式卡車保險。

加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)也對抗議群眾喊話指出：「這就是你們的警告。卡車開回家吧。」

身兼財政部長的方慧蘭說，加國政府將擴大反洗錢查緝行動，鎖定為非法封鎖道路橋樑的示威群眾提供贊助經費的網路募資平台。

超過兩周以來，加拿大首都渥太華(Ottawa)街道遭到數百名甚至數千名示威群眾及車輛圍堵，抗議加拿大規定卡車司機必須強制接種新冠疫苗等防疫規定。渥太華大學(University of Ottawa)國家安全專家瓦爾克(Wesley Wark)分析，這是杜魯多上台以來面臨的「最大規模、抗議人數最多以及最嚴重的考驗」。

安大略省長福特(Doug Ford)對杜魯多動用緊急權力表示支持；福特說：「我們需要法律與秩序。我們國家現正面臨危機。」安大略省是加拿大人口最多的省份，渥太華便座落於境內。

福特14日宣布，從3月1日起安大略省將取消民眾進入餐廳、健身房及體育活動之前必須出示疫苗接種紀錄的規定。福特說，放寬防疫規定是因為疫情狀況已經趨於安全，而非渥太華或溫莎市爆發示威抗議的關係。

加拿大 杜魯多 疫苗

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