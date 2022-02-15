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俄羅斯進逼烏克蘭 「外交之窗沒關」

記者張文馨／華盛頓報導
俄軍的主戰坦克在冰天雪地裡演習。(路透)
俄軍的主戰坦克在冰天雪地裡演習。(路透)

俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)14日說，「外交之窗還沒關上」，呼籲以外交手段解決烏克蘭問題，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)說，烏克蘭只是俄羅斯的安全問題中的一環，普亭一直都「願意談判」。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在記者會表示，俄軍持續集結，美國依然積極運作外交辦法，以解決烏克蘭危機。

美國有線電視新聞網(CNN)引述消息人士表示，俄羅斯本周就可能侵略烏克蘭，且根據情報指出，駐烏邊境的俄軍達13萬人，俄羅斯已能無預警攻擊烏克蘭首都基輔在內等城市。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)也說，俄羅斯正強化陸海空戰備與後援，擴大軍事行動選項，讓俄軍能長期作戰；俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)正全面強化戰備，若決定入侵，就能立刻實施行動。

俄羅斯方面持續否認有侵略烏克蘭的規畫，拜登12日與普亭通話一小時，美國警告侵略要面臨後果，普亭反擊批美「歇斯底里達到頂點」，俄羅斯政府高層14日陸續出面傳達「還可以談」的訊息。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)14日會晤德國總理蕭茲(Olaf Scholz)時表示，俄軍壓境對歐洲和全球造成空前挑戰，沒有烏克蘭就沒有歐洲安全，盟友對烏克蘭經濟和國防的支援更加重要。

美國國防部宣布，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)15日起將訪問比利時、波蘭和立陶宛，與北約盟友討論應對俄羅斯的軍事威脅，並重申北約「集體防禦」的承諾。

到目前為止，已有6000名美軍挺進北約東翼，打算在俄烏衝突發生時，協防北約安全；拜登政府表示，若發生軍事衝突，美軍不會進入烏克蘭作戰，也不會派兵入烏協助撤離美國公民，拜登日前表示，當美俄軍隊相互開火，就是世界大戰。

美國14日宣布將暫時關閉基輔大使館，將相關人員移往烏克蘭西部的利沃夫市(Lviv)，並維持領務和對烏克蘭政府的外交工作；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，這是因應俄軍快速集結，考量使館人員安全，「重新安頓」美國駐烏克蘭大使館。

國務院上月撤離駐烏外交官眷屬及非必要工作人員，白宮本月11日要求美國公民48小時內離開烏克蘭，重申若戰爭爆發，美國將不會派兵進入烏克蘭撤僑；如今美國再度以俄羅斯極可能採取軍事行動為由，將所有還駐守在基輔的外交官員移往利沃夫。

俄羅斯外長拉夫洛夫14日說，烏克蘭問題仍然「可談」；不過美國國防部說，俄軍繼續在...
俄羅斯外長拉夫洛夫14日說，烏克蘭問題仍然「可談」；不過美國國防部說，俄軍繼續在烏克蘭邊境集結，並強化戰備。(歐新社)
美國防部發言人柯比說，俄軍在烏克蘭邊界集結，並繼續強化戰備。(歐新社)
美國防部發言人柯比說，俄軍在烏克蘭邊界集結，並繼續強化戰備。(歐新社)

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