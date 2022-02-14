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俄國對市場有多大能耐？想像全球近半鎳鈀出口斷鏈

編譯葉亭均／綜合外電
俄羅斯在全球鎳出口占比達49%。路透
俄羅斯在全球鎳出口占比達49%。路透

由於俄羅斯坐擁豐富天然資源，也是小麥出口大國，市場極為關心若俄國果真採取軍事行動入侵烏克蘭，引發西方制裁，可能會引爆商品市場震撼。以下整理俄羅斯對市場的影響力：

石油與天然氣

俄羅斯在全球大宗商品市場上的影響力舉足輕重。根據投資銀行Cowen的數據，俄羅斯每天出口約500萬桶原油，約占全球原油貿易總量的12%，同時每天出口約250萬桶成品油，約佔全球成品油貿易總量的10%。俄羅斯約60%的石油出口到歐洲，另有30%出口到中國。

俄羅斯供應歐洲約30%的石油、35%的天然氣，若俄烏爆發戰爭，這些油氣供應可能遭切斷。

金屬

金屬市場也將大受影響，勢必衝擊製造業供應鏈。俄羅斯在全球鎳出口占比達49%、鈀占42%、鋁占26%、白金占13%、鋼鐵占7%和銅占4%。

荷蘭合作銀行警告說：「移除全球一半用於廚具、手機、醫療設備、運輸、建築和電力的鎳；移除近一半用於觸媒轉化器、電極和電子產品的鈀；以及全球四分之一用於汽車、建築、機械和包裝的鋁，將帶來龐大物價上漲壓力。」

國際鋁價14日恢復漲勢並創新高，倫敦金屬交易所鋁期貨盤中一度大漲2.7%至每噸3,220美元；鎳價也大漲2.4%至每噸23,610美元，反映俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張情勢引發市場看多情緒，使得早已因能源價格上揚、供應受擾的市場再添上漲利多因素。

小麥等農作物與肥料

俄羅斯是世界上最大的小麥種植國，烏克蘭也位居小麥生產國前五名左右，兩國合計占全球小麥出口近三成。此外，兩國也大量種植，大麥、玉米、向日葵和油菜籽，因此若爆發戰爭、或俄羅斯受到制裁，也可能影響相關市場。

另一大焦點是肥料。荷蘭合作銀行估計俄羅斯的氨在全球占比達23%、鉀肥占比17%、尿素占比14%，磷酸鹽占比達10%，若失去俄羅斯產品，勢必導致肥料原料進一步短缺，全球肥料價格上漲。

半導體製造的相關原料

根據市調團體Techcet在1日發布的報告，許多半導體製造業高度仰賴俄羅斯和烏克蘭生產的氖、鈀和其他材料，若俄羅斯受到制裁，或者烏克蘭遭入侵，可能引發相關供應斷鏈。

Techcet推估，美國半導體等級的氖供應，超過90%來自烏克蘭，美國35%的鈀則來自俄羅斯。氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，是俄國鋼鐵製造業的副產品，產出後會送往烏克蘭進行純化。鈀是用於感測器、記憶體和其他應用。

俄羅斯 烏克蘭 石油

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