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非裔第1女…傑克森競速滑冰奪金 立刻哭出來

編譯徐薏茹╱綜合13日電
美國在冬奧競速滑冰賽上摘金的第一位非裔女選手傑克森，13日與美國國旗展示金牌。(Getty Images)
美國在冬奧競速滑冰賽上摘金的第一位非裔女選手傑克森，13日與美國國旗展示金牌。(Getty Images)

美國競速滑冰選手艾琳．傑克森(Erin Jackson)以37秒04的成績勇奪北京冬奧女子競速滑冰500公尺競賽金牌，成為奧運史上第一位獲得競速滑冰個人項目金牌的非裔女性，也是美國隊自1994年後第一位贏得競速滑冰金牌的女性選手。

29歲的傑克森賽後接受採訪說：「我立刻哭了出來，這只是一種大大的情緒釋放，很驚訝，鬆了很大一口氣，很開心，我還沒完全消化這一切，但就是覺得很神奇。」她表示自己有點小失誤但不影響比賽。

美國在冬奧競速滑冰賽上摘金的第一位非裔女選手傑克森，13日與美國國旗展示金牌。(...
美國在冬奧競速滑冰賽上摘金的第一位非裔女選手傑克森，13日與美國國旗展示金牌。(美聯社)

家鄉是佛羅里達州的傑克森這面金牌對美國隊具有莫大的鼓舞意義，不僅是美國隊在北京冬奧的第一面競速滑冰獎牌，也是2010年溫哥華冬奧後美國隊在競速滑冰的第一面個人獎牌。

美國競速滑冰選手布列塔尼．鮑威(Brittany Bowe)表示：「我們非常需要獎牌，我們在世界水平上有輝煌的成就，但在奧運卻遠遠落後，這場比賽的意義遠遠超過艾琳個人，這是美國隊的比賽。」

2018年平昌冬奧美國隊競速滑冰項目僅在接力賽獲得一面銅牌，2014索契冬奧更是與獎牌無緣。

畢業自佛羅里達大學，這是傑克森第二次參加奧運。她在參加北京冬奧前為短道速滑世界排名第一，在競速滑冰世界盃賽季八場比賽中贏得四場。她原先差點錯失參與北京冬奧的資格，傑克森在美國競速滑冰500公尺資格賽中失利，排名第三，未入選美國隊，但贏得比賽的鮑威隨後將隊內的位置讓給傑克森。鮑威上周接受採訪表示：「比賽後，我知道如果我放棄我的位置讓她進入隊裡，我會這麼做，因為她值得，她贏得奧運的資格，很榮幸我把席位讓給她，讓她有機會為美國隊爭奪金牌。」美國隊最終得到三個名額，鮑威也得以參與500公尺競賽。

傑克森賽後與鮑威擁抱時對她表示深深地感謝，鮑爾表示非常為傑克森感到驕傲。鮑威：「這遠遠超出我們任何人的想像，她是一位了不起的人，一位不可思議的運動員。」

美國史上最多奧運獎牌的田徑運動員艾利森．菲利斯(Allyson Felix)在推特上恭喜傑克森摘金，美國男子競速滑冰運動員奇克(Joey Cheek)也發文慶祝這一歷史性時刻。

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