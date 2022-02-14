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仇亞陰影籠罩亞裔女選手 國際爭光 國內遇歧視霸凌

編譯陳韻涵╱綜合13日電
美國韓裔雪板好手金善，在北京冬奧勇奪女子單板雪板金牌。(美聯社)
美國韓裔雪板好手金善，在北京冬奧勇奪女子單板雪板金牌。(美聯社)

美國反亞裔事件 前兩年已逾萬件

一連三屆奧運在亞洲國家舉行，亞裔選手卻遭遇殘酷二元世界，在全球舞台奪牌爭光，在國內面臨歧視欺凌；停止仇恨亞裔聯盟(Stop AAPI Hate)表示，2020年3月到2021年9月，美國至少發生1萬宗反亞裔事件。

在全球頂尖運動員比拚的的國際運動賽事，亞裔女選手只有在能引起話題時，才會被看見。

亞裔作家與文化評論員楊致和(Jeff Yang)說：「好像亞裔女性贏不了，亞裔女性運動員和其他許多領域的大多數亞裔女性一樣，只有能提供貢獻時才值得被提起，否則就會被藐視。」

過去三屆奧運在亞洲國家舉行，其中兩屆受新冠肺炎疫情影響，亞裔仇恨犯罪事件層出不窮。

贏家輸家兩面情 失利受嚴厲檢視

美國出生、代表中國在北京冬奧奪金的谷愛凌。(美聯社)
美國出生、代表中國在北京冬奧奪金的谷愛凌。(美聯社)

美籍韓裔雪板好手金善(Chloe Kim)和中美混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)是本屆冬奧最受人稱讚的亞裔女性運動員，人們將她們與花式滑冰奧運金牌得主克麗斯蒂‧山口(Kristi Yamaguchi)和兩度獲得花滑奧運獎牌的華裔選手關穎珊(Michelle Kwan)相提並論；金善與谷愛凌的明星魅力和才華，讓她們宛如本屆奧運的發言人。

花式滑冰奧運金牌得主克麗斯蒂‧山口。(Getty Images)
花式滑冰奧運金牌得主克麗斯蒂‧山口。(Getty Images)
為華(亞)裔爭光的滑冰好手關穎珊，令人懷念。(美聯社)
為華(亞)裔爭光的滑冰好手關穎珊，令人懷念。(美聯社)

然而，其他亞裔女性選手如美國隊花滑名將陳楷雯(Karen Chen)、滑冰少女劉美賢(Alysa Liu)，以及中國隊花滑選手的朱易(Zhu Yi)卻因比賽失常或尚未奪牌而遭觀眾嚴厲檢視。

評論員諷刺在場上跌倒的朱易活該，因為她放棄美籍改披中國戰袍，另有人對於她「偷走」在中國出生的選手版面而惱怒。

金善雖奪得金牌 仍憂父母遭不測

就算是贏家，亞裔選手也不會完全被美國人接納；金善拿下北京與平昌冬奧單板滑雪金牌，每天仍飽受網路霸凌，甚至擔心雙親遭遇不測。

「停止仇恨亞裔聯盟」收集與疫情相關的暴力仇亞行為，2020年3月至2021年9月接獲超過1萬宗反亞裔事件，從言語調侃到暴力攻擊都有。

「仇恨的經驗正在消退，但造成心理上很大的負擔」；停止仇恨亞裔聯盟共同創辦人崔楨文(Cynthia Choi)表示，「當我們想到奧運，一連三次辦在亞洲是很強的，這很重要，對亞裔和代表美國隊出賽的華裔選手而言，更具象徵意義。」

亞裔 奧運 運動員

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