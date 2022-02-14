谷愛凌國籍問題仍延燒 國際奧會官網刪改引關注

美國出生、代表中國在北京冬奧奪金的谷愛凌。(美聯社)

美國出生的北京冬奧 選手谷愛凌 日前代表中國隊奪得金牌後，她的國籍問題卻成為爭議。外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

此外，國際奧會及北京冬奧組委會官網對谷愛凌的英文介紹，也在她的國籍問題引發爭議後出現刪改，其中與「雙重國籍」有關的敘述均遭刪除，也啟人疑竇。

北京冬奧登場前，2019年起從美國隊改穿中國隊服上陣、擁有一半華人血統的谷愛凌，即受到中國大小官媒熱捧，加上她積極使用微博等平臺與網友互動，使她在中國的關注度迅速上升。在她8日奪得女子大跳臺金牌後，更受到中國民眾熱情支持。但她「究竟是美國人還是中國人」的爭議，卻同時開始延燒。

中國駐紐約領事館8日向媒體表示，谷愛凌「肯定須經過歸化入籍或在中國取得永久居留權」才能代表中國隊參賽。但據國際奧會10日向媒體表示，谷愛凌僅以「中國護照」通過冬奧參賽國籍資格審查。因此，谷愛凌是否有效放棄了美國籍而正式取得中國籍，至今依然不明。

同時，依中國「國籍法」，中國並不承認雙重國籍，外國人要取得中國國籍必須先放棄原有國籍。而外界發現，谷愛凌2019年6月宣布加入中國隊時未滿16歲。依美國法律，未滿16歲者無法自行決定是否放棄美國國籍。

因此，除非谷愛凌此後明確宣布放棄美國國籍，否則她便處於擁有「雙重國籍」的灰色地帶。而中國政府在谷愛凌國籍問題上扮演的角色，對內對外都將引發公平性的質疑。其他人若想入籍中國，都有可能要求比照辦理；而其他國家則將質疑，是否只要官方特準發給外國選手護照，即可改替本國出賽？

而體育界人士更直指，根據奧林匹克憲章第41條規定，參賽運動員的國籍必須屬於其代表國。若有其他國家對谷愛凌的國籍提出疑義，她在北京冬奧取得的任何獎牌、乃至於參賽資格，都將受到挑戰。

隨著爭議延燒，國際奧會及北京冬奧組委會對谷愛凌的介紹，都悄悄刪去了對她國籍的敘述。美國之音（VOA）中文網報導，北京冬奧組委會官網對谷愛凌的英文簡歷中，直到9日都提到「2019年她第一次在義大利 獲得世界杯金牌後，即放棄美國國籍加入中國國籍，以便在2022年北京冬奧代表中國」。

但自10日起，這段描述卻被刪節，內容被改成「2019年她第一次在義大利獲得世界杯金牌後，決定將代表中國參賽」。

同時，國際奧會官網在一篇題為「你不知道的谷愛凌的5件事」的文章中，明確提到谷愛凌「具有雙重國籍」。但自10日起，「具有雙重國籍」這句話也被刪除。

國際奧會11日在回覆VOA這一問題時，並未正面作答，僅重申谷愛凌2019年「獲得」中國國籍，而國際奧會執委會同年12月批準了她的「體育國籍變更」，中國奧會為此「提供了必要的文件」，包括她的「護照複印件」。

美國方面目前並未對谷愛凌的國籍問題公開表示意見。但有分析指出，只要能說明谷愛凌此次前往北京參賽，離開美國及進入中國「拿的是哪國護照」，便可說明全貌。同時，她2020年底被史丹佛大學錄取，是以本國還是外國學生身分入學？也可一窺究竟。