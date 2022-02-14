北京真的下雪了… 谷愛凌拚2金 遇雪延後
影響山區能見度 影響部分賽程
正在進行中的北京冬奧開幕至今大多滑雪賽場都是以人造雪打造，但就在比賽進入第十天，北京的天空正式降雪，讓冬奧更有冬天的氛圍；不過儘管雪勢不大，卻已大幅影響山區的能見度，導致部分賽程被迫延後。
清雪機出動 清除賽道積雪
13日的男子越野滑雪接力賽也受到大雪影響，工作人員還出動清雪機清除賽道積雪，而女子滑降賽(Downhill)第二回訓練賽也被迫取消；中國「雪上公主」谷愛凌原訂13日上午要出賽的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽，則延後至14日，這場比賽也是谷愛凌第二個最可能奪下金牌的項目。
前一天才剛拿下高山滑雪男子大曲道金牌的瑞士24歲好手奧德馬特(Marco Odermatt)表示：「在第二回的比賽中，我真的是賭上一切了，因為我要的不只是獎牌，我一定要拿到金牌。雖然過程真的很艱辛，而且我很可能失去一切，但得到金牌後，一切都值得了。」
事實上，北京12日就開始落下微微小雪，13日雪量大幅增加，這也是北京冬奧舉辦阿爾卑斯式滑雪(Alpine Skiing)賽程以來首次降雪；13日降雪量迅速累積，使得第二回比賽延後1小時又15分鐘，工作人員迅速清除場上多餘的積雪。
「當天比賽的天氣狀況確實不好，我們在兩回比賽之間等了很久，」奧德馬特憶述：「我感覺像等了五個小時一樣，讓我很難專心，不禁開始重新思考一切，我甚至還補眠了一下。」
挑戰難度提升 比賽無法完成
位於北京延慶區的國家高山滑雪中心賽場積雪的狀況，也讓許多選手的挑戰難度提升，義大利籍選手阿利普蘭迪尼(Luca de Aliprandini)甚至無法完成第二回的比賽：「我下山時雪花四濺，雪量真的太大了。」
上一則
「冬奧通」App被指有安全漏洞 日團：返國就刪光
下一則
FB留言