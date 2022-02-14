我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

北京真的下雪了… 谷愛凌拚2金 遇雪延後

編譯林梅婕╱綜合13日電
自4日開幕以來未曾降雪的北京冬奧場地，13日突降大雪，視野不清，影響戶外賽程。圖為大批志工在清掃積雪，整理場地。(美聯社)
自4日開幕以來未曾降雪的北京冬奧場地，13日突降大雪，視野不清，影響戶外賽程。圖為大批志工在清掃積雪，整理場地。(美聯社)

影響山區能見度 影響部分賽程

正在進行中的北京冬奧開幕至今大多滑雪賽場都是以人造雪打造，但就在比賽進入第十天，北京的天空正式降雪，讓冬奧更有冬天的氛圍；不過儘管雪勢不大，卻已大幅影響山區的能見度，導致部分賽程被迫延後。

清雪機出動 清除賽道積雪

13日的男子越野滑雪接力賽也受到大雪影響，工作人員還出動清雪機清除賽道積雪，而女子滑降賽(Downhill)第二回訓練賽也被迫取消；中國「雪上公主」谷愛凌原訂13日上午要出賽的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽，則延後至14日，這場比賽也是谷愛凌第二個最可能奪下金牌的項目。

前一天才剛拿下高山滑雪男子大曲道金牌的瑞士24歲好手奧德馬特(Marco Odermatt)表示：「在第二回的比賽中，我真的是賭上一切了，因為我要的不只是獎牌，我一定要拿到金牌。雖然過程真的很艱辛，而且我很可能失去一切，但得到金牌後，一切都值得了。」

事實上，北京12日就開始落下微微小雪，13日雪量大幅增加，這也是北京冬奧舉辦阿爾卑斯式滑雪(Alpine Skiing)賽程以來首次降雪；13日降雪量迅速累積，使得第二回比賽延後1小時又15分鐘，工作人員迅速清除場上多餘的積雪。

「當天比賽的天氣狀況確實不好，我們在兩回比賽之間等了很久，」奧德馬特憶述：「我感覺像等了五個小時一樣，讓我很難專心，不禁開始重新思考一切，我甚至還補眠了一下。」

挑戰難度提升 比賽無法完成

位於北京延慶區的國家高山滑雪中心賽場積雪的狀況，也讓許多選手的挑戰難度提升，義大利籍選手阿利普蘭迪尼(Luca de Aliprandini)甚至無法完成第二回的比賽：「我下山時雪花四濺，雪量真的太大了。」

北京冬奧 滑雪 降雪

上一則

「冬奧通」App被指有安全漏洞 日團：返國就刪光

下一則

谷愛凌國籍問題仍延燒 國際奧會官網刪改引關注

延伸閱讀

冬奧／自由式坡面障礙技巧 谷愛凌發文提前慶祝進決賽

冬奧／自由式坡面障礙技巧 谷愛凌發文提前慶祝進決賽
冬奧／女子單人雪車韓福瑞摘金 泰勒獲銀 美國隊金包銀

冬奧／女子單人雪車韓福瑞摘金 泰勒獲銀 美國隊金包銀
谷愛凌是美國籍還是中國籍 爭議延燒不斷

谷愛凌是美國籍還是中國籍 爭議延燒不斷
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠