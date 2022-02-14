23：20 超級盃超級神 公羊最後1分鐘逆轉勝擒猛虎

洛杉磯公羊隊以23比20擊敗辛辛那提猛虎隊，贏得第56屆職業美足超級盃。(美聯社)

洛杉磯公羊隊以23比20擊敗辛辛那提猛虎隊，贏得第56屆職業美足超級盃，圖為公羊隊員興奮舉盃。(美聯社)

職業美足NFL 年度重頭戲第56屆超級盃 (Super Bowl)13日登場，洛杉磯 公羊(Los Angeles Rams)在主場洛杉磯SoFi體育場(SoFi Stadium)迎戰辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)，猛虎能否拿下隊史第一次超級盃冠軍，受到全球球迷矚目，但先勝後衰的公羊在最後1分25秒急追達陣，最後以23比20逆轉獲勝，猛虎飲恨。

這次超級盃冠軍賽是NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)宣布退休之後的第一場賽事，「後布雷迪時期」超級盃新霸主何隊勝出，成為媒體關注焦點。

洛杉磯公羊隊9號四分衛史塔福德傳球給頭號接球員庫普，達陣得分。(美聯社) 公羊頭號接球員庫普跳起來接球達陣得分。(美聯社)

相較於2021年受到新冠疫情影響，超級盃於佛羅里達州坦帕(Tampa)有嚴格人數限制，現場觀眾僅約2萬5000人，這次洛杉磯SoFi體育場則熱鬧許多。現場觀眾必須出示新冠疫苗接種證明或病毒檢測結果陰性證明，並且要戴口罩。

比賽開踢後，公羊明星接球員小貝克漢(Odell Beckham Jr.)接獲四分衛史塔福德(Matthew Stafford)傳球達陣，踢球員蓋伊(Matt Gay)加踢得分，以7比0暫時領先猛虎。猛虎踢球員麥佛遜(Evan McPherson)後來射門得分，第一節最後公羊以7比3領先猛虎。

進入第二節，公羊領先幅度擴大。公羊頭號接球員庫普(Cooper Kupp)接獲史塔福傳球達陣，比數拉至13比3。猛虎急起直追，接球員希金斯(Tee Higgins)接獲跑鋒密克森(Joe Mixon)傳球達陣，麥佛遜加踢得手，將兩隊差距追到只差3分。上半場結束，公羊仍以13比10超前猛虎。

辛辛那提「猛虎」四分衛喬伯羅第二節傳球得分。(Getty Images) 猛虎隊接球員希金斯在第二節達陣得分。(美聯社)

今年超級盃中場演出堪稱嘻哈樂壇天王天后齊聚一堂的夢幻組合，演出藝人包括痞子阿姆(Eminem)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)、德瑞博士(Dr. Dre)、瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)、五角(50 Cent)、史奴比狗狗(Snoop Dogg)等。

下半場開場猛虎便展現尋求逆轉勝的雄心。希金斯接到猛虎四分衛喬伯羅(Joe Burrow)75碼傳球達陣，猛虎在短短12秒內後來居上，以17比13領先公羊。緊接著猛虎完成抄截，麥佛遜38碼射門命中，將兩隊比數進一步擴大為20比13。公羊隊蓋伊41碼選擇射門拿到3分，第三節最後猛虎以20比16領先公羊。

第四節，公羊穩住陣腳，在最後1分25秒達陣，反超比分為23比20，猛虎反攻無力，最終飲恨。