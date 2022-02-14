紐約市今年第3起華人遭遊民攻擊案 華女遭非裔男尾隨入室刺死

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市 曼哈頓華埠 13日發生兇殺案，一名35歲華人 婦女李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)被發現陳屍自家浴缸內，現場描述「血從全身多處傷口湧出來」；根據監視器畫面，李尤娜凌晨進入自家公寓樓後，遭一名非裔男子遊民尾隨進入大門，一路跟上其位於六樓的公寓，入內後持刀猛刺，李尤娜當場死亡，這是今年死於遊民之手的第三位華人。

警方發言人稱尚未認定是否仇恨犯罪。

市長州長痛責仇亞暴力 「確保社區安全」

市長亞當斯(Eric Adams)13日針對該案發表聲明，對李尤娜的死表達哀悼，並與亞裔社區站在一起；他說，目前紐約市警仍在調查，嫌犯已被捕並拘留，將評估其精神狀況。亞當斯表示，該起案件更加確認市府的任務：「我們不會再讓這樣的暴力行為失控。」

州長霍楚(Cathy Hochul)13日透過推特對李尤娜遇害表示哀悼，痛心一個生命的消失；她說，「最近幾個月，已經有太多針對亞太裔的暴力行為，我們必須確保每個社區都是安全的；我要跟紐約人民一道，支持亞太裔朋友和鄰居」。

非裔男一路跟上六樓公寓 入內持刀猛刺她

據警方表示，13日凌晨4時30分警方接到911報警電話，稱在華埠企李士提街(Chrystie St.)111號有人爭吵，但隨後升級為肢體暴力，需警方介入；轄區市警五分局警員趕到現場，發現一名非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)在被害人公寓裡，試圖透過防火梯逃離現場，後來又將自己以障礙物擋起來，躲在床底下，救援人員無法入內，警方在強行破壞公寓門入內後，當場逮捕納許。

血從全身多處傷口湧出 李尤娜躺浴缸慘死

市警發言人表示，納許在公寓內拒絕出來，市警的緊急救難小組(Emergency Service Unit)從下城趕往案發現場，並強行破壞公寓門才得以進入，發現納許全身是血，李尤娜則躺在浴缸裡，鮮血從身體多處傷口流出。李尤娜當場死亡。

警方表示尚在確認凶器，命案現場曾撿獲沾血利刃。嫌犯在當天案發後清晨6時左右被捕。

警方表示，當時住在李尤娜對面的鄰居在凌晨4時30分，聽到受害人尖叫，才打電話報警。

根據該棟公寓樓業主表示，樓內及外面都有監視器，李尤娜從計程車下車之後進入公寓大樓，凶嫌則趁著公寓大樓前門關上前進入，一路與李尤娜保持一層樓的距離，走上她位於六樓的公寓；監視器畫面顯示，凶嫌等到李尤娜的公寓門即將要關上前，闖入屋內行兇。

案發樓宇業主表示，現場到處都是血，「我妻子叫我應該找人來清理現場的血跡，但我覺得我會自己清理，畢竟這是我唯一能為那個可憐女孩做的事。」

曼哈頓華埠發生命案，華裔女子遭遊民尾隨進入家門後殺害，警方封鎖現場進行調查。(記者張晨╱攝影)

公寓樓外留下警方勘查現場使用的手套。(記者顏嘉瑩╱攝影)

兇嫌納許有五次重罪前科 警未認定仇恨罪

警方表示，嫌犯納許此前曾有五次重罪前科，其中有三起還在法院審理；據了解，納許目前住在位於華埠包厘街的一個遊民收容所。

雖然死者為華裔，且案情仍在調查，但警方不認為該起案件涉及仇恨犯罪，同時李尤娜與納許是否認識，也還在確認，以釐清犯案動機。

華人死於遊民之手第三人 政府未見有效措施

李尤娜是今年死於遊民之手的第三位華人。先是1月，40歲華人婦女高慧民在月台遭遊民推入地鐵，不幸而死。另一位是去年4月，61歲拾荒華人馬耀泮無辜遭襲，送醫急救處長期迷狀態，終在去年12月31日不治。兩起慘案都引起華人社區及紐約市極大關注，但迄今仍未見市府州府提出立竿見影的措施，保障市民最基本的生命全安。