冬奧／美單板滑雪教練爆醜聞 被控偷拍女選手裸照10年

美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照。（美聯社）

本屆北京冬奧上，多國體壇瀰漫多年的禁藥、性醜聞依然未散，俄羅斯 滑冰小天后瓦莉娃(Kamila Valieva)驗出禁藥；另外，美國代表隊單板滑雪 教練佛里(Peter Foley)被控長期拍攝女隊員裸照，以及參賽選手卡爾尼(Hagen Kearney)行為不檢等。

瓦莉娃7日在本屆冬奧奪下花式滑冰混合團體金牌，但是奪金隔日，國際檢測機構(International Testing Agency)就指出，瓦莉娃在去年12月25日提交的尿檢樣本驗出禁藥美他嗪(Trimetazidine)。

俄羅斯15歲的花樣滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，14日可知是否能繼續出賽北京冬奧。圖為瓦莉娃12日在北京冬奧上練習。(Getty Images)

俄滑冰小天后涉禁藥 恐停賽失金

國際體育仲裁法庭(CAS)在當地時間13日表示，將會就國際奧委會(IOC)及世界反禁藥組織(WADA)對瓦莉娃的指控舉行聽審；其結果不單將牽涉到瓦莉娃奪金的合法性，更可能影響到她接下來能否繼續參賽。

俄羅斯代表隊在2014年索契冬奧讓普遍使用禁藥而成為國際醜聞；IOC委員龐德(Dick Pound)表示，若俄羅斯仍屢勸不止，不排除未來可能連派員上場比賽都會禁止。

至於美國，曾代表國家隊參加2010年溫哥華冬奧的凱倫·奇盧克-希夫索夫(Callan Chythlook-Sifsof)則在過去幾天於Instagram發表一系列文章指控美國單板滑雪隊。

現年33歲的奇盧克-希夫索夫指控，她從17歲成為與佛里相識後的第一印象，就是曾對女隊員開黃腔，而且還會偷拍女隊員裸照，持續至少十年。

至於卡爾尼則不但大開黃腔，而且以使用種族歧視字眼為樂，曾經在她面前重複近20次「黑鬼」的措辭；來自阿拉斯加州 的奇盧克-希夫索夫有愛斯基摩人血統。

今年32歲、阿拉斯加原住民後裔的美國2010年奧運國家隊成員、前雪板國手奇盧克－希夫索夫近來四天在Instagram發布系列文章，指控國家隊滑雪教練佛里和前隊友卡爾尼， 多年來持續拍攝女隊員裸照，美體育官方已展開調查。(Getty Images)

卡爾尼代表美國參加本屆冬奧單板滑雪男子障礙追逐，但未能在八分之一決賽中晉級；奇盧克-希夫索夫表示，由於佛里與卡爾尼的存在，讓她「看不下去」本屆冬奧。

卡爾尼對他的「年少輕狂」道歉，佛里則堅決否認有關指控，但是美國滑雪和單板滑雪協會(US Ski & Snowboard)已決定展開調查。