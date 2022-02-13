冬奧／歸化戰略？中國冰球隊17人外國出生 認籍模糊

加拿大出生的葉勁光加入中國崑崙冰球隊，然後入選中國冰球隊。(美聯社)

中國並非冰雪運動強國，因此在今屆北京 冬季奧運會，中國隊引進了不少「歸化運動員 」，其中冰球隊更是歸化大戶，25名球員中超過一半，至少17人在外國出生，經入籍後代表中國參賽，其中加拿大11人，三人來自美國，一人在俄羅斯 出生。

儘管國際奧委會規定參賽者必須是他們所代表的國家的公民，但中國如何設法派出一支主要由外國人組成的國家隊，看來是北京奧運會最嚴格保守的祕密之一。

中國冰球隊隊長則是加拿大華裔葉勁光(Brandon Yip)，在北美冰聯(NHL)打滾多年，共出戰174場；他表示：「這支隊伍非常多元化，是件好事。無論你從哪裡來，重要的是我們在為同一個目標而奮鬥。」

這些「歸化運動員」之所以能夠參加中國隊，是因為國際冰聯其中一條規則解釋模糊；根據規則，運動員必須「證明他在10歲生日後，至少連續兩個冰球賽季及連續16個月(480天)參加了新國家的全國比賽」，然後才能以入籍身分代表新國家參賽。

而北京崑崙紅星隊早於在2019年開始，積極從北美招募冰球運動員參加俄羅斯冰球聯盟(KHL)比賽，成功培養了一批有資格為中國國奧隊效力的外籍球員；至於外籍球員加盟，不一定是為了奧運會，而是他們在NHL未必如意，而且參加KHL薪酬更高。

本來北京崑崙紅星隊多名外籍主力球員不符在中國至少居住480天的規定，但在新冠疫情下，在俄羅斯集訓時的幾個月時間也計算入480天內，國際冰聯最終認可中國隊入籍球員的參賽資格。

儘管中國並不承認雙重國籍，但28歲的守門員切里奧斯(Jake Chelios)證實，他和幾名中國隊隊友仍然持有美國護照；當被問及他是否已入籍成為中國公民時，他說「我們不應該對此發表評論。」

崑崙紅星官網顯示，七名外籍球員擁有中國血統，擁有「歷史悠久的雙國籍」身分。

對於中國冰球隊過半是「歸化運動員」問題，國隊奧委會沒回應，中國政府和國家體育總局冬季運動中心同樣沒回覆媒體查詢。