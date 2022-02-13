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冬奧／中國第4金破旗手魔咒 500公尺速滑高亭宇稱王

編譯陳韻涵／綜合12日電
開幕式上擔任中國代表團旗手的高亭宇12日奪得北京冬奧速度滑冰男子500公尺金牌，是中國男選手在速度滑冰項目上冬奧金牌「零」突破，為中國奪第四金。(Getty Images)
開幕式上擔任中國代表團旗手的高亭宇12日奪得北京冬奧速度滑冰男子500公尺金牌，是中國男選手在速度滑冰項目上冬奧金牌「零」突破，為中國奪第四金。(Getty Images)

中國滑冰選手高亭宇(Gao Tingyu)於北京12日(美東11日)以34秒32的成績拿下北京冬奧速度滑冰男子500公尺決賽金牌，並以0.09秒的速度差刷新奧運紀錄，奠定中國男子速度滑冰在冬奧史上的新高紀錄，也為中國隊在本屆冬奧拿下第四枚金牌，破除旗手魔咒。

高亭宇2018年在平昌冬奧獲得速度滑冰男子500公尺銅牌，當時成為冬奧史上首位奪得該項目獎牌的中國選手。高亭宇當年獲得銅牌後曾表示，「希望給獎牌換換顏色」；2022年，他做到了。

高亭宇排在第七組出場，全程順利且穩定的滑行，以34秒32的成績領先群雄，打破平昌冬奧由挪威選手洛倫森(Haavard Holmefjord Lorentzen)寫下的34秒41紀錄。

最終成績公布，此項目前三名都由亞洲選手包辦，南韓的車旼奎(Min Kyu Cha)以34秒39斬獲亞軍，日本選手森重航(Wataru Morishige)則以34秒49鍍銅，而另一位中國選手楊濤(Tao Yang)與加拿大選手朱尼奧(Gilmore Junio)以35秒162的成績並列第21。

來源：中国新闻网

確定奪金的那一刻，高亭宇和教練、團員相擁，雀躍歡呼；他隨後身披國旗，比著「一」的手勢，繞「冰絲帶」賽場一周，與觀眾分享勝利喜悅。

高亭宇賽後受訪時，心情穩定許多，甚至不太滿意自己的表現。他說：「今天保守滑，只是正常水準，這個成績比平常慢0.1到0.2秒。」

中國42年來 首名旗手奪金

記者提問高亭宇對於打破奧運紀錄的感受時，他答道：「賽前就想過打破奧運紀錄、拿冠軍，在這場地不破紀錄好意思拿冠軍嗎？成績出來後沒那麼興奮，因為比預期速度慢了點，可能和腿傷有關。」

高亭宇此次擔任冬奧中國隊進場旗手，又排名第七出場比賽，外界對於「旗手魔咒」眾說紛紜；對此，高亭宇不以為意表示，「這就是用來打破的啊！」

最終，高亭宇以超水準表現，打破中國冬奧代表團過去42年來，旗手未能於當屆奪金的魔咒。

的高亭宇12日奪得北京冬奧速度滑冰男子500公尺金牌。（新華社）
的高亭宇12日奪得北京冬奧速度滑冰男子500公尺金牌。（新華社）

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