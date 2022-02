冬奧／中國第4金破旗手魔咒 500公尺速滑高亭宇稱王

中國滑冰選手高亭宇(Gao Tingyu)於北京12日(美東11日)以34秒32的成績拿下北京冬奧 速度滑冰男子500公尺決賽金牌,並以0.09秒的速度差刷新奧運 紀錄,奠定中國男子速度滑冰在冬奧史上的新高紀錄,也為中國隊在本屆冬奧拿下第四枚金牌,破除旗手魔咒。

高亭宇2018年在平昌冬奧獲得速度滑冰男子500公尺銅牌,當時成為冬奧史上首位奪得該項目獎牌的中國選手。高亭宇當年獲得銅牌後曾表示,「希望給獎牌換換顏色」;2022年,他做到了。

高亭宇排在第七組出場,全程順利且穩定的滑行,以34秒32的成績領先群雄,打破平昌冬奧由挪威選手洛倫森(Haavard Holmefjord Lorentzen)寫下的34秒41紀錄。

最終成績公布,此項目前三名都由亞洲選手包辦,南韓的車旼奎(Min Kyu Cha)以34秒39斬獲亞軍,日本選手森重航(Wataru Morishige)則以34秒49鍍銅,而另一位中國選手楊濤(Tao Yang)與加拿大 選手朱尼奧(Gilmore Junio)以35秒162的成績並列第21。

來源:中国新闻网

確定奪金的那一刻,高亭宇和教練、團員相擁,雀躍歡呼;他隨後身披國旗,比著「一」的手勢,繞「冰絲帶」賽場一周,與觀眾分享勝利喜悅。

高亭宇賽後受訪時,心情穩定許多,甚至不太滿意自己的表現。他說:「今天保守滑,只是正常水準,這個成績比平常慢0.1到0.2秒。」

記者提問高亭宇對於打破奧運紀錄的感受時,他答道:「賽前就想過打破奧運紀錄、拿冠軍,在這場地不破紀錄好意思拿冠軍嗎?成績出來後沒那麼興奮,因為比預期速度慢了點,可能和腿傷有關。」

高亭宇此次擔任冬奧中國隊進場旗手,又排名第七出場比賽,外界對於「旗手魔咒」眾說紛紜;對此,高亭宇不以為意表示,「這就是用來打破的啊!」

最終,高亭宇以超水準表現,打破中國冬奧代表團過去42年來,旗手未能於當屆奪金的魔咒。

Chinese speed skater Gao Tingyu won the gold medal at men’s 500m, adding the fourth gold medal to team China in Beijing 2022.

Gao Tingyu as usual is an athlete from Manchuria. pic.twitter.com/lNqM7spzeW