冬奧／美第5金靠老將 傑可貝利斯、鮑姆加特納相加76歲

在北京冬奧首度新增的單板滑雪障礙追逐混合團體比賽，12日美國隊選手傑可貝利斯(左)和鮑姆加特納(右)奪下金牌，兩人年紀加起來76歲，都是各自運動領域中年齡最大的選手。(Getty Images)

隨著北京冬奧 逐日揭曉贏家名單，人們發現，這屆冬奧似乎在持續驗證一句話：「薑是老的辣！」

12日冬奧首度新增的單板滑雪 障礙追逐混合團體比賽，美國隊選手傑琳西．傑可貝利斯(Lindsey Jacobellis)和尼克．鮑姆加特納(Nick Baumgartner)奪下金牌，兩人年紀加起來76歲，都是各自運動領域中年齡最大的選手；賽後 ，鮑姆加特納開玩笑說：「我們看起來比所有人都年輕。」

36歲的滑雪女將傑可貝利斯。（Getty Images）

奧運 歷史學家馬隆(Bill Mallon)指出，36歲的滑雪女將傑可貝利斯9日贏得單板滑雪女子障礙追逐賽(Ladies' Snowboard Cross)金牌，成為奧運單板滑雪歷史上最年長金牌得主；這項紀錄持續了四天，等40歲的鮑姆加特納與她一起拿下混合團體賽冠軍，他又刷新了「最老金牌選手」紀錄。

40歲的鮑姆加特納刷新了「最老金牌選手」紀錄。（路透）

在單板滑雪領域參賽近20年的鮑姆加特納有感而發地說：「年齡愈大，就愈難眼睜睜看著年輕小孩接手、想把你趕出這項運動；你會變得更飢渴，想要更多；因為你知道，那期限總有一天到來。」

單板滑雪通常是年輕人的天下，看看領獎台上的其他人就足以證明這一點：銅牌得主加拿大選手奧丁(Meryeta Odine)和格隆丁(Eliot Grondin)兩人年齡加起來44歲。銀牌得主義大利選手莫約利(Michela Moioli)和維辛廷(Omar Visintin)年齡稍大，分別是26歲和32歲。

20歲的格隆丁說：「鮑姆的年齡是我的兩倍，速度卻如此之快，真是驚人。十年前世界杯那時，我只有為他加油的份。」

來源：USA TODAY

本屆冬奧「老將吃香」的情況，不只這一例；41歲的高山滑雪法國選手克拉雷(Johan Clarey)7日拿下男子滑降項目銀牌；當時上台領獎的三位得牌選手平均年齡接近36歲，創下奧運滑雪歷史紀錄。

傳奇傑可貝利斯 擒2金

已是第五度參加冬奧的傑可貝利斯在北京冬奧拿下兩面金牌，這是她22年傳奇單板滑雪生涯前所未有的榮耀。2006年，她在義大利杜林冬奧終點線前，抓板耍技不慎摔倒，以銀牌驚愕飲恨，此後16年，始終未能再站上奧運領奬台。

但傑可貝利斯在奧運以外的國際舞台也成就斐然，從2015年到2021年，她贏得五次個人世界冠軍、三項團體冠軍；她歷來參加的世界杯巡迴賽總計獲得31場勝利、55次站上領獎台，是史上獲得最多榮譽的女子單板滑雪障礙追逐賽選手。

「我真的很高興過去廿年自己一直在為女性形塑這項運動；這樣的事很罕見，」傑可貝利斯9日贏得個人金牌後表示，「隨著年齡增長，我學會了原諒自己無法控制的變數。」