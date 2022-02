冬奧／美第5金靠老將 傑可貝利斯、鮑姆加特納相加76歲

隨著北京冬奧 逐日揭曉贏家名單,人們發現,這屆冬奧似乎在持續驗證一句話:「薑是老的辣!」

12日冬奧首度新增的單板滑雪 障礙追逐混合團體比賽,美國隊選手傑琳西.傑可貝利斯(Lindsey Jacobellis)和尼克.鮑姆加特納(Nick Baumgartner)奪下金牌,兩人年紀加起來76歲,都是各自運動領域中年齡最大的選手;賽後 ,鮑姆加特納開玩笑說:「我們看起來比所有人都年輕。」

36歲的滑雪女將傑可貝利斯。(Getty Images)

奧運 歷史學家馬隆(Bill Mallon)指出,36歲的滑雪女將傑可貝利斯9日贏得單板滑雪女子障礙追逐賽(Ladies' Snowboard Cross)金牌,成為奧運單板滑雪歷史上最年長金牌得主;這項紀錄持續了四天,等40歲的鮑姆加特納與她一起拿下混合團體賽冠軍,他又刷新了「最老金牌選手」紀錄。

40歲的鮑姆加特納刷新了「最老金牌選手」紀錄。(路透)

在單板滑雪領域參賽近20年的鮑姆加特納有感而發地說:「年齡愈大,就愈難眼睜睜看著年輕小孩接手、想把你趕出這項運動;你會變得更飢渴,想要更多;因為你知道,那期限總有一天到來。」

單板滑雪通常是年輕人的天下,看看領獎台上的其他人就足以證明這一點:銅牌得主加拿大選手奧丁(Meryeta Odine)和格隆丁(Eliot Grondin)兩人年齡加起來44歲。銀牌得主義大利選手莫約利(Michela Moioli)和維辛廷(Omar Visintin)年齡稍大,分別是26歲和32歲。

20歲的格隆丁說:「鮑姆的年齡是我的兩倍,速度卻如此之快,真是驚人。十年前世界杯那時,我只有為他加油的份。」

來源:USA TODAY

本屆冬奧「老將吃香」的情況,不只這一例;41歲的高山滑雪法國選手克拉雷(Johan Clarey)7日拿下男子滑降項目銀牌;當時上台領獎的三位得牌選手平均年齡接近36歲,創下奧運滑雪歷史紀錄。

已是第五度參加冬奧的傑可貝利斯在北京冬奧拿下兩面金牌,這是她22年傳奇單板滑雪生涯前所未有的榮耀。2006年,她在義大利杜林冬奧終點線前,抓板耍技不慎摔倒,以銀牌驚愕飲恨,此後16年,始終未能再站上奧運領奬台。

但傑可貝利斯在奧運以外的國際舞台也成就斐然,從2015年到2021年,她贏得五次個人世界冠軍、三項團體冠軍;她歷來參加的世界杯巡迴賽總計獲得31場勝利、55次站上領獎台,是史上獲得最多榮譽的女子單板滑雪障礙追逐賽選手。

「我真的很高興過去廿年自己一直在為女性形塑這項運動;這樣的事很罕見,」傑可貝利斯9日贏得個人金牌後表示,「隨著年齡增長,我學會了原諒自己無法控制的變數。」

From Batawagama to Beijing, @nickbaumgartner is bringing the gold back to the U.P. baby! #Gold #Beijing2022 pic.twitter.com/KZlbjjywkH