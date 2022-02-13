美加邊界 卡車撤走 示威者再集結 危機未解

加拿大警方12日強力清場，在美加邊界安大略省「大使橋」前連結成線，驅逐支持「自由車隊」的抗議人潮。(美聯社)

抗議加拿大 政府頒布新冠疫苗強制接種令等其他限制措施的堵橋卡車12日雖已被迫駛離美、加兩國邊界的大使橋(Ambassador Bridge)，但其他示威陣營仍集結於加國各城市，也塞住通往大使橋的道路，橋梁交通仍然受阻，危機未解；加國警方表示，正在等候更多警力到達，以便終結這場「非法占領」。

堵橋卡車撤走 大使橋交通仍堵

美聯社報導，加國警方12日早先勸說示威者，要求他們把用來堵住大使橋的卡車開走，橋上激烈對峙稍微緩和；但抗議者在鄰近地區重新集結，甚至還有人趕來壯大聲勢，12日晚間大使橋加拿大這一端入口依然不通，交通及貿易打結因此進入第六天。

加拿大警方12日強力清場，在美加邊界安大略省「大使橋」前連結成線，驅逐支持「自由車隊」的抗議人潮。(美聯社)

加拿大警方12日強力清場，在美加邊界安大略省「大使橋」前連結成線，驅逐支持「自由車隊」的抗議人潮。(美聯社)

境外響應 法紐荷也有類似車隊

在加國首都渥太華，警方稱示威者陣營擴大到400人；大使橋上、渥太華市及加國各地的示威行動甚至獲得境外迴響，法國、紐西蘭及荷蘭都出現類似的車隊；美國國土安全部警告，自命「自由車隊」的卡車也在境內成形之中。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)指這批示威者僅占加國社會的「邊緣少數」，但不論聯邦及省級領袖都表示，無法下令警方怎麼做；渥太華市警局12日深夜發表聲明指出，很多示威者舉止不法但很強勢，引發安全顧慮，執法單位的能耐因此受限。

加拿大警方12日強力清場，在美加邊界安大略省「大使橋」前連結成線，驅逐支持「自由車隊」的抗議人潮。(美聯社)

示威者強勢 警等增援部隊清場

渥太華市警局表示，已經跟安大略省警力及加拿大皇家 騎警部隊設立聯合指揮中心，正在等候「增援部隊」趕到，接下來再落實計畫，終結這些示威活動。

一名男子在自己車外噴塗「自由才該強制」、「川普再戰2024」字樣，因遭到溫莎市(Windsor)數十員警包圍，而在12日稍早離開大使橋口，其他人也開始拆除帆布帳蓬的小型營區；但隨後數百人趕來，為示威群眾壯大聲勢，搖旗吶喊，與兩區外的警方展開對峙；雖沒看到肢體碰撞，但群眾依然控制通往橋梁的道路，截至夜間交通無法恢復。

溫莎市警局發推文指出，迄今沒人遭到逮捕，但敦促民眾遠離大使橋；感謝示威者目前的合作，警方將繼續致力於和平解決示威。

在加拿大西部，抗議者讓卑詩省(British Columbia)薩里(Surrey)市與美國華盛頓州布萊恩(Blaine)之間的另條過境站也運作停擺，但官員們表示過境站並沒被堵塞；曼尼托巴省(Manitoba)及亞伯達省(Alberta)兩地的過境站仍告關閉。