美加邊界 卡車撤走 示威者再集結 危機未解
抗議加拿大政府頒布新冠疫苗強制接種令等其他限制措施的堵橋卡車12日雖已被迫駛離美、加兩國邊界的大使橋(Ambassador Bridge)，但其他示威陣營仍集結於加國各城市，也塞住通往大使橋的道路，橋梁交通仍然受阻，危機未解；加國警方表示，正在等候更多警力到達，以便終結這場「非法占領」。
堵橋卡車撤走 大使橋交通仍堵
美聯社報導，加國警方12日早先勸說示威者，要求他們把用來堵住大使橋的卡車開走，橋上激烈對峙稍微緩和；但抗議者在鄰近地區重新集結，甚至還有人趕來壯大聲勢，12日晚間大使橋加拿大這一端入口依然不通，交通及貿易打結因此進入第六天。
境外響應 法紐荷也有類似車隊
在加國首都渥太華，警方稱示威者陣營擴大到400人；大使橋上、渥太華市及加國各地的示威行動甚至獲得境外迴響，法國、紐西蘭及荷蘭都出現類似的車隊；美國國土安全部警告，自命「自由車隊」的卡車也在境內成形之中。
加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)指這批示威者僅占加國社會的「邊緣少數」，但不論聯邦及省級領袖都表示，無法下令警方怎麼做；渥太華市警局12日深夜發表聲明指出，很多示威者舉止不法但很強勢，引發安全顧慮，執法單位的能耐因此受限。
示威者強勢 警等增援部隊清場
渥太華市警局表示，已經跟安大略省警力及加拿大皇家騎警部隊設立聯合指揮中心，正在等候「增援部隊」趕到，接下來再落實計畫，終結這些示威活動。
一名男子在自己車外噴塗「自由才該強制」、「川普再戰2024」字樣，因遭到溫莎市(Windsor)數十員警包圍，而在12日稍早離開大使橋口，其他人也開始拆除帆布帳蓬的小型營區；但隨後數百人趕來，為示威群眾壯大聲勢，搖旗吶喊，與兩區外的警方展開對峙；雖沒看到肢體碰撞，但群眾依然控制通往橋梁的道路，截至夜間交通無法恢復。
溫莎市警局發推文指出，迄今沒人遭到逮捕，但敦促民眾遠離大使橋；感謝示威者目前的合作，警方將繼續致力於和平解決示威。
在加拿大西部，抗議者讓卑詩省(British Columbia)薩里(Surrey)市與美國華盛頓州布萊恩(Blaine)之間的另條過境站也運作停擺，但官員們表示過境站並沒被堵塞；曼尼托巴省(Manitoba)及亞伯達省(Alberta)兩地的過境站仍告關閉。
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