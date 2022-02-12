俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日

拜登在11日長達1小時的電話會議中告訴西方領導人，俄羅斯會在16日發動進攻。 路透

白宮國安顧問蘇利文 示警俄羅斯 隨時可能入侵烏克蘭 ，甚至可能在北京冬奧期間發生。美國媒體11日報導，熟悉內情人士稱，美國總統拜登和西方領導人通話時，稱進攻日就在16日。

美國11日對烏克蘭緊張局勢提出警告，稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，可能會在幾天內發動空襲，呼籲美國公民在48小時內儘速離開烏克蘭。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在華府告訴記者，目前集結在烏克蘭邊境的超過10萬俄羅斯大軍，可能在任何時間點發動入侵行動。蘇利文也否決普亭基於中俄關係，絕不會在北京冬奧期間發動攻擊的猜想，稱進攻可能在20日冬奧閉幕前發生。

蘇利文在白宮發言稱，身處烏克蘭的所有美國公民應該在未來24到48小時內儘快離開。「我們不清楚會發生什麼事，但現在風險相當高、威脅相當立即」。他還說，如果烏克蘭遭受攻擊，美軍不會派員疏散美國公民。

蘇利文發言之前，美國總統拜登和6名歐洲領導人、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU）領袖舉行會談，商討冷戰結束以來最嚴重的西方與俄羅斯危機。

美國政治新聞媒體Politico報導，美國總統拜登在電話會議中告訴各國領袖，莫斯科可能在5天內發動攻擊。

就在蘇利文發言之前不久，美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）的西夫林（Nick Schifrin）報導，美國判斷俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經做出決定要入侵烏克蘭，也已經傳達給他的部隊。

蘇利文則稱，不認為普亭已經作出任何最終決定，或不知道他是否已經作出任何最終決定。

NatSec Daily引述知情人士報導，拜登在11日長達1小時的電話會議中告訴西方領導人，俄羅斯會在16日發動進攻。

Politico也從多名美國官員方面證實，俄羅斯最快將在16日對烏克蘭發動實體攻擊。華府告訴盟國，最初可能由一連串飛彈攻擊和網路攻擊揭開序幕。

一名官員表示，領袖的電話會議中表明，網攻「迫在眉睫」；另一人則說，情報「很具體且令人驚恐」。蘇利文也提到，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊很可能先是「空中轟炸與飛彈攻擊」。

不過，歐洲方面則傳來不同看法。

一名英國官員稱，他們對於16日這個情報「有不同解讀」。2名歐盟外交官則更持懷疑論，其中一人說，他們「還沒有接受這個情報。普亭如果決定開戰是大錯特錯。戰爭的代價非常高昂，烏克蘭將不惜一切反擊」。

至於開戰是否在即，一名歐盟東部成員國資深官員表示還「很難說」，「主要計劃是要準備實施制裁」，「關鍵在於協調、統一採取行動」。

報導稱，或許16日攻擊是美國比較粗糙、還未經徹底評估的一條情資，這或許可以解釋為何對於普亭是否決定開戰、或者多快開戰，各國官員為何會有天差地別的看法。

可以確定的是，對於普亭將對烏克蘭採取下一步動作，白宮的語氣愈來愈緊張。