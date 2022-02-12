我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 停車收300元

冬奧／俄花滑天后驗出禁藥 IOC：可能須停賽

美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

編譯湯淑君／綜合外電
美國高階官員表示，拜登政府愈來愈相信，北京當局正關注美方對烏克蘭危機有何反應，據此推斷日後北京若對台灣採取更具侵略性的行動時，華府會如何處理。美聯社
美國高階官員表示，拜登政府愈來愈相信，北京當局正關注美方對烏克蘭危機有何反應，據此推斷日後北京若對台灣採取更具侵略性的行動時，華府會如何處理。美聯社

彭博資訊報導，三位美國高階官員表示，拜登政府愈來愈相信，北京當局正關注美方對烏克蘭危機有何反應，據此推斷日後北京若對台灣採取更具侵略性的行動時，華府會如何處理。

在俄烏戰爭一觸即發之際，美國國務卿布林肯本周仍按預定行程訪問澳洲。官員表示，此決定有兩大因素：1.強調拜登政府外交政策重心轉向亞洲的方向不變；2.美國印太戰略利益與華府能否有效處理別處危機，兩者密不可分。

布林肯與澳洲、印度和日本官員會晤後，11日在墨爾本舉行記者會說：「其他人正在觀察，其他人正在看我們會如何反應。」他未明指中國。

彭博報導指出，所謂「其他人」不只是北京決策官員；台灣總統蔡英文也已指示政府官員密切觀察烏克蘭情勢，並評估這對台灣國防安全可能有何影響。

北京過去兩年來加強鐵腕控制香港，鎮壓當地民主運動。多位華府人士認為，北京下個目標就是台灣，儘管中國國家主席習近平的政府否認這種說法，但中共軍機闖入台灣防空識別區的干擾次數近來已暴增。

美國官員表示，他們認為，習近平政府正評估北約組織（NATO）的凝聚力，據此評斷美國鞏固「（美日印澳）四方安全對話」（Quad）和「澳英美安全協議」（Aukus）的成效如何。

習近平與俄羅斯總統普亭關係日益密切，也引起白宮關切，尤其莫斯科與北京上周發布聯合聲明，宣示雙方合作「沒有禁區」，似乎是為中俄在所處地區各自建立地域影響力暖身。

北京 習近平 華府

上一則

烏俄兄弟反目…牽連歐美經濟危機 恩怨情仇一次看

延伸閱讀

「盼找到像布萊爾的人」 大法官提名人選 拜登鎖定4人

「盼找到像布萊爾的人」 大法官提名人選 拜登鎖定4人
美加邊境卡車堵橋 杜魯多允拜登：迅速終結亂象

美加邊境卡車堵橋 杜魯多允拜登：迅速終結亂象
美國官員：拜登與普亭12日將就烏克蘭危機通話

美國官員：拜登與普亭12日將就烏克蘭危機通話
美批中咄咄逼人 中外交部諷：美國稱第二沒人敢稱第一

美批中咄咄逼人 中外交部諷：美國稱第二沒人敢稱第一

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一