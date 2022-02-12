美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

美國高階官員表示，拜登政府愈來愈相信，北京當局正關注美方對烏克蘭危機有何反應，據此推斷日後北京若對台灣採取更具侵略性的行動時，華府會如何處理。美聯社

彭博資訊報導，三位美國高階官員表示，拜登政府愈來愈相信，北京 當局正關注美方對烏克蘭危機有何反應，據此推斷日後北京若對台灣採取更具侵略性的行動時，華府 會如何處理。

在俄烏戰爭一觸即發之際，美國國務卿布林肯本周仍按預定行程訪問澳洲。官員表示，此決定有兩大因素：1.強調拜登政府外交政策重心轉向亞洲的方向不變；2.美國印太戰略利益與華府能否有效處理別處危機，兩者密不可分。

布林肯與澳洲、印度和日本官員會晤後，11日在墨爾本舉行記者會說：「其他人正在觀察，其他人正在看我們會如何反應。」他未明指中國。

彭博報導指出，所謂「其他人」不只是北京決策官員；台灣總統蔡英文也已指示政府官員密切觀察烏克蘭情勢，並評估這對台灣國防安全可能有何影響。

北京過去兩年來加強鐵腕控制香港，鎮壓當地民主運動。多位華府人士認為，北京下個目標就是台灣，儘管中國國家主席習近平 的政府否認這種說法，但中共軍機闖入台灣防空識別區的干擾次數近來已暴增。

美國官員表示，他們認為，習近平政府正評估北約組織（NATO）的凝聚力，據此評斷美國鞏固「（美日印澳）四方安全對話」（Quad）和「澳英美安全協議」（Aukus）的成效如何。

習近平與俄羅斯總統普亭關係日益密切，也引起白宮關切，尤其莫斯科與北京上周發布聯合聲明，宣示雙方合作「沒有禁區」，似乎是為中俄在所處地區各自建立地域影響力暖身。