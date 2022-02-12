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冬奧／俄花滑天后驗出禁藥 IOC：可能須停賽

烏俄兄弟反目…牽連歐美經濟危機 恩怨情仇一次看

編譯林奕榮／綜合外電
烏克蘭士兵駐守據點，防範親俄分離主義分子攻擊。美聯社
烏克蘭士兵駐守據點，防範親俄分離主義分子攻擊。美聯社

俄羅斯烏克蘭的緊張形勢升溫，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日表示，俄羅斯可能在北京冬奧期間侵略烏克蘭，要求烏國境內的美國公民在接下來24到48小時內離開，凸顯情況緊繃。

俄羅斯與烏克蘭均隸屬前蘇聯，在歷史和地理方面關係密切，為何這兩個「兄弟之邦」會反目成仇，甚至刀劍相向？

歷史緣由

烏克蘭在1991年脫離蘇聯獨立，對俄羅斯而言，烏克蘭具有重要地緣政治及黑海出海口地位，俄國一直拉攏烏克蘭加入其關稅聯盟。

然而，2013年烏克蘭親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）拒絕簽署與歐盟的自由貿易協定，引發親歐派大規模街頭抗爭。2014年，親歐派掌握的國會通過彈劾案，推翻亞努科維奇政權，成為克里米亞危機的導火線。

2014年3月，俄羅斯兼併位於烏克蘭南部、國際承認為烏克蘭領土的克里米亞。克里米亞自治共和國最後發起公投，決定脫烏入俄，烏克蘭當局嚴厲譴責。縱使烏克蘭當局主張公投無效，但因俄羅斯的軍事介入，現階段克里米亞實質上由俄羅斯控制。

衝突頻仍

克里米亞危機爆發後，烏克蘭境內的親俄分離主義分子更加活躍。烏克蘭東部頓巴斯地區中的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）也發起公投，單方面宣布脫離烏克蘭。為此，烏克蘭政府派兵鎮壓，隨後爆發頓巴斯戰爭。當時烏克蘭與西方國家認為，親俄叛軍背後有俄羅斯支持，但普亭政府否認。

在法國與德國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭在2015年簽署停火協議，但協議屢次遭到破壞。據聯合國數據，2014年3月近今，烏克蘭東部有超過逾3,000名平民死於戰火衝突。歐盟和美國均設法遏止俄國在克里米亞與烏克蘭東部興風作浪，並對俄國個人、實體及特定產業實施經濟制裁。

克里姆林宮則指控烏克蘭在東部煽動緊張情勢，違反停火協議。

目前情勢

俄羅斯與烏克蘭的情勢自2015年起沒有明顯變化，但零星衝突不斷，時常發生小規模駁火與狙擊事件。在國際社會調停下，俄羅斯和烏克蘭在2020年7月再次達成停火共識。然而，2021年4月局勢再度生變。烏克蘭指控俄羅斯在邊境集結軍隊，宣稱有蘭士兵遇襲身亡；俄羅斯則表示「並未威脅任何人」，且揚言烏克蘭的行徑「可能導致全面性軍事行動」。

同年10月，烏克蘭出動採購自土耳其的作戰無人機，對親俄分離分子的據點展開攻擊，引發俄國不滿，在克里米亞半島的海軍基地陸續集結上萬兵力。

各界回應

克里姆林宮否認俄國計劃進攻烏克蘭，堅稱俄國在自己領土調動部隊，外界不應該感到擔憂。莫斯科當局認為，烏克蘭持續從北約獲取武器、訓練與人員方面的協助，才是對俄國安全的威脅。俄羅斯並指控烏克蘭增兵試圖奪回頓巴斯地區，但遭烏克蘭否認。

俄羅斯總統普亭曾呼籲制定明確的法律協議，排除北約向東朝俄羅斯邊界擴張勢力，並指控西方強權並未遵守先前的口頭承諾。

烏克蘭政府則堅稱，莫斯科當局無權阻止基輔和北約建立更緊密關係。北約秘書長史托騰柏格表示，若俄羅斯再度侵犯北約的夥伴烏克蘭，「將付出慘痛代價」。

美國已與俄羅斯會談協商，並揚言祭出經濟制裁及提供烏克蘭武器。美國總統拜登也表示，會針對俄羅斯的舉動加以回應。美方官員警告，若俄軍入侵烏克蘭，美國會扶植烏克蘭組織反抗軍。

對歐美的影響

分析師指出，俄羅斯和烏克蘭的不僅涉及兩國間的恩怨，也涉及與歐盟、美國的經濟問題。俄羅斯是全球最大天然氣出口國，且是歐盟最大能源供應國及第五大貿易夥伴。若俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐美國家制裁俄羅斯，歐盟面臨的經濟損失可能會比美國大，因此歐盟難以對烏克蘭問題採取強硬立場。

俄羅斯部隊在克里米亞集結。美聯社
俄羅斯部隊在克里米亞集結。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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