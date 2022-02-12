美日呼籲公民儘速撤離烏克蘭 中國則提醒做好疫情防護

圖為俄羅斯與白俄羅斯近日展開的聯合軍演。Getty Images

烏克蘭 當前情勢眾說紛紜，美國警告俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動攻擊，建議美國公民應在24到48小時內離開烏國，日本、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國隨後也跟進呼籲本國公民儘快離境。但中國駐烏克蘭大使館並未發布類似訊息，而是提醒當地中國公民加強新冠疫情防護並密切關注當地局勢。

中國駐烏克蘭大使館11日晚間發布消息稱，近期，烏克蘭疫情日趨嚴峻，已發生多起中國在當地公民感染新冠病毒或回國確診事件。同時，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致。

中國駐烏克蘭使館提醒在烏中國公民堅持做好疫情防護，特別是不能放鬆對低齡兒童的保護措施，乘機途中務必不摘口罩，同時密切關注烏克蘭局勢變化，增強防範意識。

美國駐聯合國 大使格林菲爾德10日接受CNN專訪時表示，「我們希望中國在鼓勵俄羅斯做正確的事情方面發揮作用。」

對此，中國常駐聯合國代表張軍11日在推特回應稱，「我們的信息是一致而明確的：通過外交解決一切爭端。停止炒作緊張氛圍。俄羅斯在安全方面的合理關切應該得到認真解決。我相信美國駐聯合國大使已經聽到了我前幾天在安理會的發言。」

1月31日，聯合國安理會應美國要求，就烏克蘭局勢舉行公開會議。張軍在會議上表示，以美國為首的一些國家聲稱最近在烏克蘭會發生戰爭，俄羅斯已一再申明，俄方沒有發起軍事行動的計劃，烏克蘭方面也明確表示他們不需要戰爭。「在此情況下，有關國家堅稱可能發生戰爭，依據何在？」

張軍指出，相關各方之間應該堅持通過對話談判尋求解決分歧。當前急需的是「靜悄悄外交」，而不是「麥克風外交」。遺憾的是，美方沒有接受這樣的建設性建議。中方再次呼籲，有關各方保持冷靜，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情，並在充分考慮彼此合理安全關切和相互尊重基礎上，通過平等協商妥善解決分歧。

張軍稱，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的。解決烏克蘭問題，還是要回到落實「新明斯克協議」這一原點上。中方支持所有符合這一協議方向和精神的努力，希望有關各方展現執行「新明斯克協議」的積極意願，協商解決協議執行過程中出現的分歧，推動將「新明斯克協議」落到實處。

「新明斯克協議」是2015年德國、法國、烏克蘭、俄羅斯等四國領導人在白俄羅斯 首都簽訂的一系列落實「明斯克協議」的措施，旨在防止在烏克蘭東部衝突進一步升溫。