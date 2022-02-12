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白宮警告晶片業 俄可能阻斷半導體關鍵材料

編譯盧炯燊／綜合11日電

烏克蘭緊張局勢持續升溫，白宮已向晶片製造業發出警告，俄羅斯可能透過限制晶片關鍵材料(例如氖、鈀)的出口，來報復美國的威脅。

市場研究機構Techcet本月初發表報告指出，很多半導體製造商主要依賴俄羅斯及烏克蘭的材料，估計美國半導體使用的氖，超過90%來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。

知情人士透露，白宮國安會成員哈洛(Peter Harrell)及他的團隊，近日持續聯繫晶片製造業者，了解他們對於俄羅斯和烏克蘭半導體製造材料的依賴程度，並敦促他們做好準備，尋找其他來源。

白宮對此拒絕置評，但一名高層官員重申，若俄羅斯入侵烏克蘭，拜登政府已做好準備；其中一名知情人士表示，所謂準備工作就是與相關公司合作，確保一旦俄羅斯干擾供應鏈時，也有其他供應來源。

根據Techcet的報告，氖對用於製造晶片的激光器至關重要，原是俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，然後在烏克蘭純化；鈀則廣泛用於傳感器和存儲器等。

一些晶片製造商已在審查供應鏈，以降低受烏克蘭衝突的潛在影響。其中一家晶片製造公司的有關人士承認，該公司已在評估氖以及其他來自烏克蘭材料的供應情況。

該名人士認為，即使烏克蘭爆發衝突，也不會切斷供應，只是會推高價格，市場會收縮，這些材料會變得非常稀缺，但這不會停止半導體的製造。

另據一位晶片設計初創公司的高管稱，除氖之外，烏克蘭的動盪局勢也會導致其他稀有天然氣出現供應緊張，價格上漲的情況，其中包括氟在內。

根據路透獲得的一份副本，晶片及電子製造供應商集團 SEMI 的全球公共政策副總裁帕塞蒂(Joe Pasetti)，已向集團成員發送電郵，要求評估製造重要晶片所面對的材料供應風險。

烏克蘭 晶片 俄羅斯

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