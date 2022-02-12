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法俄會談6公尺長桌之謎 馬克宏憂「DNA被盜」

編譯郭宣含／綜合11日電
法國總統馬克宏（右）本周與俄羅斯總統普亭(左)會晤時，拒絕使用俄國製的新冠檢測劑，以免俄國取得其DNA，因此兩人7日會談時才會隔著六公尺的長桌。（路透）
法國總統馬克宏（右）本周與俄羅斯總統普亭(左)會晤時，拒絕使用俄國製的新冠檢測劑，以免俄國取得其DNA，因此兩人7日會談時才會隔著六公尺的長桌。（路透）

路透報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)身邊兩名隨行人員透露，馬克宏本周與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)會晤時，拒絕使用俄國製的新冠檢測劑，以免俄國取得其DNA，因此兩人7日會談時才會隔著六公尺(約20呎)的長桌。

馬克宏7日前往莫斯科，就烏克蘭議題與普亭進行近六小時的會談；會後照片可見，兩人分坐在長桌兩側，社群媒體上出現不少嘲諷與猜測的聲音，也有外交官懷疑普亭可能藉此傳達某種訊息。

不過兩名了解馬克宏健康規定的消息人士告訴路透，馬克宏抵達俄國後，面臨兩個防疫選擇，一是接受俄國政府安排的PCR檢測才能接近普亭；二是遵守格外嚴格的社交距離規定。

一名消息人士告訴路透：「我們很清楚這表示會談不會握手，還會擺上長桌，但我們無法接受他們拿到(馬克宏)總統的DNA。」該人士指出，萬一馬克宏接受俄國醫生檢測，恐有安全疑慮。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)證實，馬克宏拒絕接受俄國新冠檢測，俄國也表示接受，但如此一來，為了保護俄國領袖的健康，兩位領袖間必須擺上六公尺長桌。

馬克宏隨行人員中的第二名消息人士表示，馬克宏出發前接受法國PCR新冠檢測，抵達俄國後也接受法國醫師的抗原檢測，「俄國人告訴我們，普亭需要待在嚴格管控的健康泡泡中」。

馬克宏辦公室表示，俄國等待檢測結果的時間長，該衛生規定「在我們看來令人無法接受，或者與我國日常限制不相符」。

馬克宏辦公室也回應有關總統DNA恐遭竊取的疑慮，「總統身邊有醫師，他們會根據總統的健康策略，告訴總統這些防疫規定是否可以接受」。

馬克宏與普亭會談後三天，普亭10日接待哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)，兩人握手寒暄，會談時座位靠近，僅隔著一張小咖啡桌。

馬克宏 俄國 檢測

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