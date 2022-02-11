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房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

解方在哪？拜登對抗通膨 只會降低處方藥價

編譯盧炯燊／綜合10日電
拜登政府為對抗通膨，擬將重點置於降低處方藥價。圖為猶他州一家藥房的藥劑師從貨架上取處方藥。(路透)
拜登政府為對抗通膨，擬將重點置於降低處方藥價。圖為猶他州一家藥房的藥劑師從貨架上取處方藥。(路透)

面對40年來最嚴重的通貨膨脹率，拜登對於遏抑飛漲的物價顯得束手無策，現在他把對抗通膨的重點放在降低處方藥價，期望可使大部分家庭能夠負擔得起。

美國年通膨率的報告10日出爐後，正出訪維州卡爾佩珀(Culpeper)的拜登在當地的社區學院發表演說，指出通膨飆升了，但他沒說到如何應對租金、食物、電費、衣服、家居用品等民生所需的成本增加，只提出「降低處方藥價」的「藥方」。

拜登說，由於藥費高昂，每個人口袋裡的錢都少了，因此他會藉著降低藥價來對抗通膨，給家庭預算留有喘息空間；他表示，不會發生隨心所欲收取任何費用的想法，製藥公司應該能夠獲利，但不能將藥價定到損害人們財務狀況的水平。

對於今年11月舉行的期中選舉，40年來的高通膨已對拜登構成三重威脅，包括削弱了他的公眾支持；危及他的政策議程；聯準局遏制通膨的努力，或會顯著減緩本應有亮麗表現的經濟增長。

長期以來，降低處方藥成本的努力一直是民主黨的優先事項，並受到選民歡迎。拜登的重建美好未來法案」(Build Back Better Act)，也包括他的處方藥物建議，但面對共和黨人和包括民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在內的強烈反對，這個一攬子計畫極有可能胎死腹中。

共和黨人也抓住這份通膨報告，抨擊拜登 1.9 兆元的疫情紓困計畫，助長了價格飆升。參院共和黨領袖麥康諾10日在國會指責，猖獗的通膨和飛漲的物價，正壓垮美國人民。

拜登 共和黨 西維吉尼亞州

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