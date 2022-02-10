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冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

傑可貝利斯為美奪首金 韓裔金善衛冕單板雪板

記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
美國女子單板滑雪老將琳西‧傑可貝利斯為美國隊奪得北京冬奧第一面金牌。（Getty Images）
美國女子單板滑雪老將琳西‧傑可貝利斯為美國隊奪得北京冬奧第一面金牌。（Getty Images）

美國單板滑雪女子障礙追逐賽(Ladies' Snowboard Cross)36歲老將琳西‧傑可貝利斯(Lindsey Jacobellis)9日為美國隊奪得北京冬奧第一面金牌，成為美國史上最年長冬奧金牌得主後說：「別小看老女孩。」

美籍韓裔雪板好手金善(Chloe Kim)10日也勇奪女子單板(halfpipe)雪板金牌，成為冬奧史上第一位蟬聯女子單板雪板冠軍的女選手。

金善開賽成績已經為金牌奠定基礎，接下來最後一場的表現更讓觀眾歎為觀止，滿分100分裡拿下98.25分。

最後一次上場時，金善成為奧運史上第一位完成1080度連環轉的單板雪板女選手。

本屆冬奧正式開幕六天後，美國隊終於由傑可貝利斯奪下第一面金牌，也是美國參加冬奧競賽以來，拿到首面金牌等候時間最久的一次；傑可貝利斯奪金後，開心揮拳、把手放在心口，她這面金牌等了16年。

傑可貝利斯2006年在義大利杜林冬奧終點線前，抓板耍技不慎摔倒，以銀牌驚愕飲恨。

傑可貝利斯是第五度參加冬奧，16年前痛失金牌後，始終未能再站上冬奧領奬台。

「我清楚記得她最後跳躍時的抓板小技巧，看著金牌從她指間滑落。」澳洲選手布洛克夫(Belle Brockhoff)說：「她後來聽到來自媒體和各方的咒罵，卻始終努力不懈，真的非常激勵人心。」

2007年迄今，傑可貝利斯已積累23次世界冠軍、45度登上領獎台，是這項運動的佼佼者。

「我年輕時，她就是個榜樣。」單板滑雪女子障礙追逐賽銀牌得主、27歲的法國選手克羅伊‧翠斯普許(Chloe Trespeuch)說：「我真為她高興，金牌是她應得的。」銅牌得主是加拿大選手奧丁(Meryeta O'Dine)。

「我的確已將2006年抛在腦後。在那之後，我做過很多反思，明白它不能定義我是什麼樣的運動員。」傑可貝利斯談到希望年輕運動員從她身上學到什麼時說：「只要你能走過來，就是贏家。」

美國隊第二面金牌得主金善雖然年僅21歲，卻以老將之姿進軍北京冬奧；她在2018年平昌冬奧拿下女子單板雪板金牌，寫下冬奧雪板最年輕女運動員金牌得主紀錄，當年17歲的她得分幾乎滿分。金善還擁有世界極限運動會(X Games)5面金牌，兩度在世錦賽奪冠。

總決賽當天一早，金善最在意的事情似乎是要吃什麼。她在推特發文寫道，早餐還沒吃完，感覺肚子很餓。

不過，金善曾說，平昌冬奧摘金的風光成就，讓她名氣大增，成為備受矚目的熱門人物，私底下卻頗為掙扎。她在2021年曾對CNN表示，第一天在普林斯頓大學上課時，「每個人都盯著我瞧，都在拍照」。

她說：「我滿掙扎的。我覺得自己永遠無法適應這樣的日子，無法留下來，總是覺得所有人都在盯著我，都知道我是誰，可是我卻誰也不認識。」

金善接受時代雜誌(TIME)時則說，後來回到父母家之後，便把平昌冬奧得到的金牌丟進垃圾桶。

美國名將金善為美國隊奪得第二面金牌。（路透）
美國名將金善為美國隊奪得第二面金牌。（路透）
美國女子單板滑雪老將琳西‧傑可貝利斯9日在北京冬奧女子障礙追逐賽中，為美國隊奪得...
美國女子單板滑雪老將琳西‧傑可貝利斯9日在北京冬奧女子障礙追逐賽中，為美國隊奪得北京冬奧第一面金牌，成為美國史上最年長冬奧金牌得主。圖為她在決賽中。（路透）
美國名將金善為美國隊奪得第二面金牌。（歐新社）
美國名將金善為美國隊奪得第二面金牌。（歐新社）

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