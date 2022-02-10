他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍無懸念奪金

美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

北京冬奧 花滑男子單人滑自由滑北京時間10日(美東9日)登場，日前短曲排名前24名的選手晉級出征長曲項目，出賽編號根據短曲得分排序，低分者先出賽；華裔花式滑冰名將陳巍 (Nathan Chen)8日(美東7日)在短曲項目中締造113.97的高分紀錄，排名第一，長曲賽事壓軸登場，毫無懸念拿下金牌，這也是美國隊在冬奧的第三面金牌。

陳巍奪金之路的強勁對手包括兩位日本新秀，分別是鍵山優真(Yuma Kagiyama，短曲108.12分)和宇野昌磨(Shoma Uno，短曲105.90分)，宇野曾在2018年的冬奧中打敗陳巍。

陳巍第一次聽到奧斯卡配樂大師、美國作曲家葛拉斯(Philip Glass)的創作時，是在耶魯大學 (Yale University)課堂上，當時陳巍並沒想到可以用葛拉斯的作品搭配滑冰。

美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他8日在短曲中的優異表現。（歐新社）

第二次遇到葛拉斯的作品，是在陳巍選擇比賽配樂時，原本在莫札特及其他常見配樂中尋找靈感的陳巍，發現編舞老師寄來的幾首曲子頗為耳熟，也頗為喜歡；陳巍嘗試在滑冰場上練習之後，對曲子更加鍾情，為了加深與這首曲子之間的關係，他還自己在鋼琴上彈奏。

華爾街日報分析，滑冰是項艱難的運動，選手必須像有超能力一樣在空中旋轉，還要像芭蕾舞者一樣優雅地在冰上游走，看似輕鬆簡單的演出，背後卻需要強大力量，過人的耐力及技術精準；滑冰選手若能與古典樂融會貫通，參賽時更具優勢。

報導指出，陳巍本周在短曲項目秀演出登峰造極後，已是美國史上最傑出的男子滑冰選手。

美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他8日在短曲中的優異表現。（歐新社）

陳巍在北京冬奧長曲項目選擇的配樂，不再是葛拉斯的創作，而是流行天王艾爾頓強(Elton John)的作品，來自於「火箭人」(Rocketman)電影原聲帶。

沒有在滑冰場上練習時，陳巍便在鋼琴上彈奏即將演出的搭配音樂；他說，彈奏時能跟滑冰演出時感受到一樣的情感起伏，兩者之間有著雷同之處，能把兩者結合起來，助益甚多。

陳巍從小學鋼琴，直到12歲搬到加州全心全意投入滑冰，才停止鋼琴課。

鋼琴無法帶到北京，這次比賽陳巍也不像參加2018年平昌(Pyeongchang)冬奧時帶著原聲吉他前往；不過，這回他帶了電子吉他到北京，一方面在奧運嚴格防疫期間讓自己解悶，另一方面也讓自己沉澱，專心於演出內容。

葛拉斯接受訪問時說，先前看到音樂作品獲得陳巍選為比賽配樂，對於整體結果感到非常滿意；他說，很欣慰自己的音樂能透過新方式呈現。