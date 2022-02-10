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冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

顏如玉身如松 冰上王子羽生結弦 中國粉的最愛

記者顏伶如／綜合報導
日本「冰上王子」羽生結弦，因為「容顏如玉，身姿如松」，成為在中國最受歡迎的奧運選手。圖為他在8日的花滑短曲比賽中。（歐新社）
日本「冰上王子」羽生結弦，因為「容顏如玉，身姿如松」，成為在中國最受歡迎的奧運選手。圖為他在8日的花滑短曲比賽中。（歐新社）

華爾街日報報導，被喻為「冰上王子」日本滑冰名將羽生結弦(Yuzuru Hanyu)，可能是中國最受歡迎的奧運選手；曾於2014年、2018年兩屆冬奧男子花式滑冰兩度奪金的羽生結弦被形容為「容顏如玉，身姿如松」，即使中日政治關係常有緊張，但羽生的中國鐵粉仍感謝日本，生出了一位羽生結弦。

27歲的羽生結弦將在這次北京冬奧挑戰在空中旋轉1620度的四周半跳(quadruple axel jump)，在全球滑冰男選手中，到目前為止只有羽生結弦曾在正式比賽完成這個超高難度動作。

報導指出，除了爭取滑冰技術突破，羽生結弦在這次冬奧還肩負另一項任務：扮演日本與中國之間的橋樑；中日兩國雖為鄰國，卻因為歷史背景及區域安全等問題，長期對立。

兩屆冬奧金牌 短曲位居第八 中國粉齊加油

8日登場的短曲項目裡，羽生結弦原本計畫挑戰四周跳，結果卻只完成一周，最後排名位居第八，奪牌希望頓時大減；然而，中國粉絲不離不棄熱情相挺，繼續為羽生結弦10日長曲項目比賽加油。

華爾街日報報導，羽生結弦雖是日本人，在中國卻是最受喜愛的滑冰選手，社群網站受到討論度經常名列前茅，擁有數以百萬計的粉絲；對於羽生結弦的樣貌、技巧及毅力，中央電視台解說曾形容：「容顏如玉，身姿如松，飄若驚鴻，宛若游龍。」

日本「冰上王子」羽生結弦，因為「容顏如玉，身姿如松」，成為在中國最受歡迎的奧運選...
日本「冰上王子」羽生結弦，因為「容顏如玉，身姿如松」，成為在中國最受歡迎的奧運選手。圖為他在8日的花滑短曲比賽中。（路透）

報導指出，羽生結弦人長得帥，擁有運動家精神，個性友善等特質，都是在中國大量圈粉的原因。

鐵粉不介意他是日本人 反而感謝日本有羽生

住在北京的20歲大學生羅克洛伊(Chloe Luo，音譯)便說：「我讓我欽佩的是他骨子有著不屈不撓的奮戰精神，在滑冰場上願意付出一切，讓我完全拜服。」

她表示，並不介意羽生結弦是日本人，反而感謝日本讓他誕生。

報導指出，羽生結弦對中國選手以禮相待，使得人氣指數在中國一路飆升；2017年世界花式滑冰錦標賽(World Figure Skating Championships)上，羽生結弦在頒獎典禮上客氣提醒中國選手國旗拿錯方向，還幫忙改正。

當年這段互動的影片8日在央視新聞社群網站一曝光，馬上獲得27萬5000網友按讚。

羽生結弦 日本 社群網站

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