「犯了低級錯誤」中國2金選手任子威犯規 1500米奪金路斷

北京冬奧短道速滑項目男子1500公尺四分之一決賽在首都體育館舉行。圖為中國選手任子威（左）、匈牙利選手劉少昂在比賽中。（中新社）

北京冬奧 會短道速滑男子1500公尺半決賽第三組，中國選手任子威被判手臂阻擋犯規，已無緣晉級決賽。

在本屆冬奧會上，任子威已取得兩枚金牌(混合團體接力2000公尺、男子1000公尺)，他在9日比賽努力保持線路和滑行速度。

開賽後任子威選擇跟滑，他排在四、五位。在比賽還有10圈時，前面的選手發生了碰撞，任子威抓住機會升到第二位。

在還有七圈時，任子威抓住機會從內道超越，升至領先位置；又進行了一圈，匈牙利劉少昂升至首位，在還剩下兩圈時，南韓朴章赫從內道超越了任子威，最後劉少昂率先撞線，朴章赫和任子威排在二、三位撞線。

比賽結束後裁判仔細觀看錄像回放，任子威被判罰手臂阻擋犯規，被取消成績。

賽後復盤時，任子威稱自己犯了「低級錯誤」，可能是「包袱有點重」，沒有注意到細節；此外，其他兩位參加該項的隊友在四分之一決賽時即出局，也讓自己感到壓力。

「帶著這種心態比賽就不對，上場前就輸了。」任子威說，最後兩圈為什麼全力拉外道？為什麼和哈薩克 隊選手發生了碰撞？都是所犯的錯誤。

他說，9日比賽結束，得好好調整，「短道就得一輪一輪去打」他還希望粉絲減少關注他，繼續把他當成「小透明」。

任子威在世界積分榜上排名1500公尺首位，他是奪冠熱門之一；世錦賽冠軍加拿大 哈梅林、荷蘭的克奈格特、俄奧隊的葉利斯特拉托夫、韓國隊的黃大憲等也有衝擊冠軍的實力。

除了任子威外，中國隊還有孫龍和張添翼參賽；接下來，任子威還將參加男子接力5000公尺等比賽。