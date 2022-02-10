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冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

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15歲瓦莉娃藥檢陽性 俄國花滑團體金牌懸了

編譯陳韻涵／綜合9日電
北京冬奧花式滑冰團體賽頒獎儀式「因法律問題」延後舉行，傳與俄羅斯15歲花滑小將瓦莉娃（Kamila Valieva）的藥檢陽性有關。圖為7日俄羅斯隊選手在花滑團體奪冠後歡喜跳躍。（路透）
北京冬奧花式滑冰團體賽頒獎儀式「因法律問題」延後舉行，傳與俄羅斯15歲花滑小將瓦莉娃（Kamila Valieva）的藥檢陽性有關。圖為7日俄羅斯隊選手在花滑團體奪冠後歡喜跳躍。（路透）

國際奧林匹克委員會(IOC)9日表示，由俄羅斯選手勝出的花式滑冰團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行；俄國媒體報導，15歲的俄國花滑明星瓦莉娃(Kamila Valieva)被驗出禁藥殘留。

俄羅斯「工商日報」(Kommersant)報導，瓦莉娃被驗出原用於治療心絞痛的曲美他嗪(trimetazidine)。

路透報導，曲美他嗪的作用是增加回流心臟的血液，抑制血壓波動；美國核准使用此藥，但世界運動禁藥管制機構(WADA)2014年起將其列為禁用物質。

東北大學醫學系心臟病學助理教授薩迪亞‧可汗(Sadiya Khan)表示，此藥在健康人體內，理論上可增強血流高於平均值，「其理念是可能增強血流，讓服藥者的心臟表現超乎水準，如此一來可練習得更久且表現得更有效率。」但可能出現未知的副作用，「很危險」。

另一個複雜因素是瓦莉娃年僅15歲，WADA規定使用禁藥的運動員必須公告全名，除非此人未滿18歲。

瓦莉娃7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會(ROC)代表隊拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

然而，瓦莉娃和另四名ROC花滑選手9日並未現身練習。

花滑是俄國選手的強項，屢次在奧運和世界錦標賽中締造亮眼成績，奧委會對瓦莉娃或團隊祭出的任何處分或撤銷獎牌，都可能引發俄國抗議。

俄國運動頻道Match-TV著名記者科諾夫(Vasily Konov)表示，有問題的檢驗樣本是兩個月前採的，但未透露消息來源。

科諾夫在社群媒體上寫道：「曲美他嗪不會在任何方面幫助選手，這是去年12月採檢時驗到的微量結果。這是心血管藥物，無關運動表現，別打擾瓦莉娃。」

2014年拿下索契冬奧花滑雙人滑金牌的俄國選手塔提亞娜·沃洛索扎(Tatiana Volosozhar)也透過Instagram聲援瓦莉娃，呼籲大眾使用主題標籤「我絕不相信」(#Iwillneverbelieve)支持瓦莉娃；瓦莉娃本人對沃洛索扎的這則貼文按讚。

IOC稍早表示，花滑團體賽頒獎儀式因「法律問題」延後，拒述原委，僅表示會盡快解決。

IOC、國際滑冰總會(ISU)和負責奧運藥檢的國際組織，都拒絕評論媒體報導關於瓦莉娃藥檢陽性的內容；俄國體育部則表示，現在回應媒體評論的時機還不成熟。

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