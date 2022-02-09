無子女低收入勞工 今年工作所得抵稅額 增加約3倍

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，數百萬低收入 美國人今年報稅 時將符合單次減稅(one-time tax break)資格，省下不少稅金；聯邦政府為低收入勞工 家庭設立的「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit，EITC)，今年將讓無子女低收入勞工抵稅額增加大約三倍；稅務政策專家估計，全美約1700萬至2000萬勞工將獲益。

報導指出，對於2021報稅年度，沒有子女的低收入勞工抵稅額最高將有1500元，約是2020報稅年度抵稅額的三倍。

2021年在拜登總統簽署後生效，規模1兆9000億元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)中，為沒有兒女的低收入勞工增加抵稅額，並且調整收入資格門檻以及擴大符合資格的勞工年齡範圍。

自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)聯邦稅務政策部副主任考克斯(Kris Cox)說，「美國救援法案」允許並非全職學生的19歲以上勞工，納入工作所得抵稅擴大抵稅額的適用範圍，「適用對象的年齡階層與收入範圍都擴大，抵稅額度比以前更多」。

沒有子女且年收入2萬1430元以下的全職勞工、自雇者(self-employed)及零工兼差者(gig workers)，申報2021年所得稅時，都能獲得抵稅額。相較之下，過去幾年年收入若超過1萬6000元，即沒有工作所得抵稅的資格。

哥倫比亞廣播公司報導，2020年失業的勞工，可根據2019年的年收入標準申請工作所得抵稅。

全國2000萬勞工獲益

報導指出，在過去，只有25歲至64歲之間勞工能夠申請工作所得抵稅，但如今國稅局(IRS)已經取消年齡限制，19歲以上無子女勞工只要收入符合資格門檻，今年便能申請工作所得抵稅。

稅務政策專家估計，全美約1700萬至2000萬勞工將因此獲益，原本被排除在適用年齡範圍之外的年輕勞工與較為年長的勞工都包括在內。