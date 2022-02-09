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兒童扺稅福利尚餘1930億元 報稅就能拿得到

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上台後，在疫情紓困計畫裡增加兒童抵稅福利額度，並擴大適用範圍。圖為示威者去年12月13日前往國會大廈前示威，要求國會延長這一福利。（Getty Images）
拜登總統上台後，在疫情紓困計畫裡增加兒童抵稅福利額度，並擴大適用範圍。圖為示威者去年12月13日前往國會大廈前示威，要求國會延長這一福利。（Getty Images）

拜登政府對育有兒女的家庭喊話指出，尚有約1930億元擴大兒童扺稅福利(expanded child tax credit)餘款，民眾申報所得稅時便能拿到款項；美聯社報導，政府官員擔心部分最需要援助的家庭，到頭來恐怕拿到的應得款項最少。

拜登總統上台後，在疫情紓困計畫裡增加兒童抵稅福利額度，並擴大適用範圍。絕大多數美國家庭在2021年7月至12月間，已經按月領取自動發放的兒童抵稅福利，但還有另一半兒童抵稅福利餘額則必須透過報稅才能獲得。

副總統賀錦麗、財政部長葉倫(Janet Yellen)、白宮資深顧問斯佩林(Gene Sperling)8日透過視訊宣導，呼籲民眾報稅，包括年收入低於報稅門檻、通常不需要報稅的民眾。

賀錦麗說，民眾可以前往兒童扺稅福利專頁childtaxcredit.gov，查詢是否符合領取款項的資格。今年報稅季節的截止日期為4月18日。

她說：「事實狀況是，全國各地都有每日辛苦工作的民眾，手頭依然拮据，我們國家不應該是這樣的。」她指出：「大家還是要把稅表寄出，這是拿到應得的半數兒童扺稅福利餘額的唯一管道。」

來源：Washington Post

美聯社分析，拜登政府高層這波宣導活動推出時間是美國經濟的緊要關頭；美國通貨膨脹目前正值40年來新高點，任何抵稅福利都能幫助民眾緩衝食物、汽油以及其他商品價格上漲的壓力。

報導指出，某些國會議員提出讓擴大兒童抵稅福利續延一年的提案，去年在參議院則遭到封殺。

葉倫表示，研究顯示，兒童抵稅福利是對抗貧窮最有效的政策之一，日前公布研究更指出，窮苦母親養育的幼兒獲得兒童抵稅福利之後，腦部活動變得更加活躍。

規模1兆9000億元的疫情紓困包裹法案裡，五歲以下兒童每人每年可得最高3600元兒童抵稅福利，6歲至17歲兒童每人每年可得最高3000元兒童抵稅福利。家庭年收入超過標準，收到金額將遞減，根據估計，全美約有1500萬個家庭可以收到兒童抵稅全額。

福利 報稅 拜登

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