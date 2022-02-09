藍州鬆綁 CDC：99%郡縣應戴口罩

加州從15日起，已接種民眾室內不再需要戴口罩。（路透）

民主黨領導的新澤西州 和加州等多州本周陸續解除室內強制口罩 令，紐約州也將跟進，不再延長10日到期的室內強制口罩令；有線電視新聞網(CNN)報導，雖然「藍州」州長開始放寬校園強制口罩令，但聯邦疾病防治中心(CDC )仍然建議所有學童在學校一律戴口罩。

紐約時報報導，從新澤西州到加州等民主黨執政州，本周紛紛宣布放寬口罩令，各州之間對於這項宣示曾有大致協調，事前則經過長達數月的公共衛生政策規畫、私下溝通以及從11月選舉結束後便展開的政治焦點團體(focus groups)分析研究。

紐時分析，民主黨執政州的最新動作，凸顯了在美國爆發新冠疫情初期，以強硬手段祭出防疫規定的地方官員，如今已經做好準備，要與病毒共存。

康乃狄克州、德拉瓦州、新澤西州、俄勒岡州7日均宣布很快將取消學校強制口罩令，加州從15日起，已接種民眾室內不再需要戴口罩，但未打疫苗民眾及學童上學仍要戴口罩。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)9日將宣布不會延長10日到期的室內強制口罩令，商業場所要求顧客出示完全接種新冠疫苗證明，並隨持戴口罩的規定也將一併解除。

不過，CDC數據顯示，住在全美3200個郡的民眾，也就是全美大約99%郡居民，不管是否接種疫苗，還是應該戴口罩；根據CDC指南，新增確診案例如果超過每10萬人50例，或者確診率超過8%，民眾就應該全面戴口罩。

CDC最後一次發布口罩指南是在2021年7月，當時正值Omicron變種病毒疫情高峰，但口罩指南迄今並未改變；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周表示，染疫住院率及死亡率是疾管中心判斷口罩指南的依據。

截至8日統計，美國確診案例持續下降，已經較先前Omicron疫情尖峰時期為低，過去一周每日新增確診案例大約減少43%，從上周的46萬9770例降至8日上午的26萬7765例。

美國Omicron疫情在今年1月中旬達到巔峰，1月15日每日新增確診案例高達80萬例；但如同其他國家，Omicron變種病毒在美國威力已逐漸減低。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)7日在新聞簡報會上被問到對新澤西州放寬強制口罩令有何看法時說，根據CDC的聯邦指南，戴口罩有助於降低新冠病毒傳播；她說：「身為聯邦政府，我們的責任是以數據及公共衛生專家的科學分析為根據。」