日本、古巴等7國 CDC增列最高風險：就算已打疫苗也別去

聯邦疾病防治中心(CDC )將日本、以色列 、古巴 等七國增列為旅行風險最高的類別，該名單擴大涵蓋134個目的地。

CDC於7日將剛果、安曼、利比亞、日本、以色列、古巴和亞美尼亞的旅行風險調升為第四級，建議國民就算已接種新冠疫苗也不要前去旅遊。

CDC的四個旅行等級，分別為「低、中、高和很高」，給予民眾在疫情期間的旅遊建議。

CDC建議所有旅客都必須完全接種再出發，無論目的地為何，且避免前往高風險目的地。

旅行風險第四級的地區，代表過去28天每十萬人有超過500個新增確診病例，或是居民不到10萬人的地區，過去28天新增逾500人確診。

有線電視新聞網(CNN)報導，以色列自1月18日以來就被CDC列為第四級警戒區，主要歸因於該指南的以色列範疇包括迦薩和西岸地區。

旅遊警示的調整變因包括確診數和檢測能量，若此二條件符合更高層級的警示標準達兩周，或短期內通報大量新增病例，CDC就會調整該目的地的旅遊警示層級。

國務院另外發布旅遊警示，其參考範疇除了CDC的建議之外，另考量恐怖主義、內亂、犯罪和天災等因素。