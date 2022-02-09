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科州滑雪季票打8折 賣出210萬張票 登山纜車人滿為患

編譯孫梁／綜合8日電

科羅拉多州滑雪勝地韋爾渡假村(Vail Resorts)今年的滑雪季票打八折，售出210萬張，比疫情前的2019年多出76%，為公司增加營收30%，結果造成人滿為患和登山纜車癱瘓，滑雪愛好者和員工抱怨連連，有人在網路發起抵制，4萬多人連署。

韋爾渡假村在科州、加州、賓州、俄亥俄州、紐約和佛蒙特等地擁有40多個滑雪場，規模全美最大，季票可在任何滑雪場使用，但現已停售。

韋爾公司為採取了便民購買季票的措施感到高興，表示將履行承諾；但社群媒體近來的照片顯示，今年的滑雪季與往年形成鮮明對比，公司根本無法滿足創紀錄遊客的需要。

今年滑雪季伊始，季票持有人和滑雪場員工就不斷在社群媒體和許多地方報紙上爆光擁擠不堪、登山纜車排長隊，服務差和薪資沒有競爭力等問題；華盛頓州一名滑雪愛好者說：「韋爾滑雪場今年太恐怖，但其他滑雪場都正常。」

科州Crested Butte鎮的霍爾(Denis Hall)是連續54年購買季票，他說：「為員工付薪和提供宿舍，是滑雪場最該做的兩件事。過去三年他們沒讓我的滑雪體驗更好，反而更差。我在這裡經歷了四個業主，如今的業主摧毀了以前數代人建起的滑雪文化。」

滑雪業的分析人士指出，韋爾渡假村今年的季票大幅降價，無疑提高了銷售，但結果可能超出他們的預期。

韋爾公司表示今年加大了對員工薪資的投入，一小時的獎金增多兩元；但分析人士說，除獎金外，薪資的其他部分還低於當地零售店和餐館；該公司表示，是今年的暖冬影響了經營，但批評者指出，暖冬並沒有影響其他滑雪場的經營。

俄亥俄州的Boston Mills滑雪場2019年被韋爾公司收購後，周末的下班時間從原先的夜11時提前到下午5時。而且本年度的滑雪季從1月7日才開始，而鄰近的Snow Trails滑雪場在聖誕節前便已開張。

滑雪 雪季 社群媒體

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