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紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂出現新變種

編譯陳韻涵／綜合8日電
專家在野生白尾鹿上，發現有Omicron新冠病毒。圖為紐約上州雪地裡的白尾鹿。(美聯社)
專家在野生白尾鹿上，發現有Omicron新冠病毒。圖為紐約上州雪地裡的白尾鹿。(美聯社)

紐約市史泰登島區(Staten Island)的白尾鹿被發現帶原傳染力強的新冠變種病毒Omicron，這是首次在野生動物中發現Omicron病毒株；專家表示，野生鹿會從因為人類帶原新冠病毒而染疫，帶原病毒的鹿會再感染其他的鹿，但無證據顯示鹿會再把病毒傳回給人類。

紐約時報報導，越來越多證據顯示，白尾鹿很容易被新冠病毒感染，鹿與人類的生活圈相當接近，甚至是許多人家後院的常客，讓人擔心新冠病毒鹿傳人的潛在風險。

研究人員曾表示，新冠病毒於2020年底在愛阿華州，以及2021年初在俄亥俄州部分地區的鹿群間廣泛傳播。

農業部動植物衛生檢驗署發言人柯爾(Lyndsay Cole)上周表示，另有13個州發現鹿染疫的情況，包括阿肯色州、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、麻州、明尼蘇達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、賓州、田納西州和維吉尼亞州，但這些地區的動物感染的是早期的變種病毒。

研究顯示，野生鹿會從因為人類帶原新冠病毒而染疫，帶原病毒的鹿會再感染其他的鹿，但無證據顯示新冠病毒會鹿傳人；然而，長期看來，廣泛的鹿群間病毒傳播可能讓病毒有更多機會產生變異，提高新變異株在人與其他動物之間傳播的可能性。

史泰登島白尾鹿染疫研究團隊成員、賓州州立大學(Penn State University)獸醫微生物學教授卡普(Vivek Kapur)說：「病毒在鹿群間傳播，使其有機會適應和演化，病毒可能在未來逆襲並影響人類。」

該團隊已經採樣分析超過4000頭鹿，結果發現其中一隻感染Omicron的白尾鹿體內已有抗體，顯示牠曾被新冠病毒感染。

在人體內，Omicron可以躲過免疫系統的部分防禦機制，若類似情況發生在鹿群中，曾染疫的動物也可能感染Omicron病毒株。

加拿大安大略省貴湖大學(University of Guelph)獸醫傳染病學教授韋斯(Scott Weese)表示，「這令人失望，卻不意外。」

Omicron 變種病毒 史泰登島

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