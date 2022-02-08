谷愛凌首金到手 自由式滑雪大跳台奪冠

谷愛凌最後一跳結束後勝利在望，高興地用兩手比出愛心。(新華社)

北京冬奧 中國籍滑雪 選手谷愛凌 (Eileen Gu)於美東時間7日晚上9時出戰自由式滑雪女子大跳台決賽項目，第一輪成績93.75，排名第二，第三輪成績94.5，排名第一；最後以總分188.25分，如願奪下本屆冬奧首面金牌。

自由式滑雪女子大跳台共跳三輪，滿分100分，每位選手取最高分的兩輪加總；谷愛凌在本賽事的最大勁敵、法國的泰絲·勒德(Tess Ledeux)以187.50的總分奪下銀牌。

中美混血的谷愛凌，在這次北京冬季奧運是最受矚目的選手之一；除大跳台外，谷愛凌還將參加自由式滑雪中的女子障礙技巧、半管等兩項比賽，若她能一人拿到三面金牌，將是驚人的成就，尤其是考慮到中國在2018年平昌冬奧只拿到一面金牌。

紐約時報報導，在奪下金牌之前，她早已因輝煌的出賽紀錄，以及美中關係的大背景下成為鎂光燈的焦點。

谷愛凌生於加州、長於加州，以其優秀的學歷，兼職模特兒的身姿，再加上過去一年的主要賽事中從未取得次於亞軍的戰績，讓她成為美國極具潛力的滑雪新星。

不過，谷愛凌自2019年後轉而投效中國，宣布2022年北京冬奧將代表中國隊，還稱「這是一個非常不容易的決定」，此後又因是否放棄美國籍等問題，方方面面都引來美國及國際的關注及討論。

谷愛凌在中國家喻戶曉，街上的大型廣告看板及雜誌封面，她的身影無所不在；她在微博擁有近200萬名追蹤粉絲，獲得多家廠商贊助、為品牌代言廣告，還有紀錄片拍攝團隊記錄她的一舉一動。

谷愛凌選擇代表中國參加冬奧的時間，正好是西方國家指責中國違反人權的敏感時機，像她一樣的混血兒選手必須在大眾目光緊盯之下，應付各種複雜問題。

谷愛凌曾表示，她希望能夠成為連接美國與中國的橋樑，激勵更多年輕的女運動員，還有幫助中國尚不成熟的冬季運動產業發展。

谷愛凌及其母親谷燕均拒絕談論任何政治敏感性的議題；谷燕生於上海、長於北京，約30年前來美攻讀研究所後，落腳於舊金山。