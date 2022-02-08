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滑雪摔出大曲道 雪佛林衛冕夢碎：還沒開始就結束！

編譯洪毅／綜合7日電
衛冕大曲道金牌的美國選手雪佛林不幸在第一輪比賽時滑倒，圖為她失去控制的瞬間。(美聯社)
衛冕大曲道金牌的美國選手雪佛林不幸在第一輪比賽時滑倒，圖為她失去控制的瞬間。(美聯社)

北京冬奧的高山滑雪項目上，滑雪明星米凱拉·雪佛林(Mikaela Shiffrin)在女子大曲道小項第一輪賽事摔倒，被判定為「未完賽」而無法得名，遑論衛冕金牌；雪佛林說，這一天好像「還沒開始就已經結束了」，她永難釋懷，但她不會為此流淚，且還要繼續戰下去。

雪佛林在高山滑雪項目上，於2014年索契冬奧奪下女子曲道金牌，2018年平昌冬奧奪下女子大曲道金牌及女子混合式銀牌；而她上一次在大曲道的「未完賽」紀錄，是2018年科隆普拉茨世界杯(Kronplatz World Cup)。

雪佛林是高山滑雪女子大曲道的奪金熱門人選之一，且若她能在7日衛冕金牌，將是美國歷史上第一位奪下三面高山滑雪金牌的運動員。

惜在當天的賽事上，僅開始約10秒後，就在第五個過彎處向左過彎時失去控制而摔倒，被判定為「未完賽」，無法得名；雪佛林表示，她未能掌握好過彎，加壓時機誤判，滑雪過程至為焦慮，最終發生失誤。

雪佛林還表示，過去的失誤，讓她不斷努力精進自己，避免下一次失誤發生；但她偶爾還是會出錯，而且不幸就發生在比賽這天，讓她失望，覺得這一天好像「還沒開始基本上就已經結束了」，與過去的未完賽紀錄一樣，她可能將對此「永難釋懷」。

高山滑雪女子大曲道小項最終由來自瑞典的莎拉‧埃克托爾(Sara Hector)奪下金牌、義大利的費代麗卡·布里尼奧內(Federica Brignone)奪下銀牌、瑞士的拉拉·古特-貝赫拉米(Lara Gut-Behrami)奪下銅牌。

布里尼奧內表示，這個項目並不容易，「加壓太過時，你會滑倒，加壓不夠時，你也會滑倒」，但是「不容易」正是讓她著迷的地方。

繼女子大曲道後，本屆冬奧的高山滑雪女子小項還有曲道、超大曲道、滑降、全能等四項，雪佛林計畫每一項都會參加。

雪佛林說，很難知曉接下來會如何，但是她不會為7日的失敗流淚，因為這只是在浪費力氣，她將專注接下來的比賽上。

滑雪 北京冬奧 義大利

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