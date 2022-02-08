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歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

記者顏伶如／綜合報導
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

出生於海外但擁有華裔血統的自由式滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)，堪稱新類型的中國運動選手，7日逆轉奪下自由式滑雪女子大跳台金牌；她雖然在中國擁有龐大粉絲，人氣指數一路走高，但只要稍微不慎出現錯誤，所有風光恐將毀於一旦；光鮮亮麗的成功故事背後，有著身為中美混血兒在現今區域政治緊張環境下的龐大壓力。

18歲的谷愛凌來自舊金山，2019年6月在Instagram發表聲明，宣布2022年北京冬奧將代表中國隊，「這是一個非常不容易的決定」。

接下來幾年，谷愛凌在中國成了家喻戶曉的人物，街上的大型廣告看板及雜誌封面都有她的身影，在微博擁有近200萬名追蹤粉絲，獲得多家廠商贊助、為品牌代言廣告，還有紀錄片拍攝團隊記錄她的一舉一動。

報導指出，谷愛凌她選擇代表中國參加冬奧的時間，正好是西方國家指責中國違反人權的敏感時機，像她一樣的混血兒選手必須在大眾目光緊盯之下，應付各種複雜問題。

福斯新聞網(Fox News)就以「不知感恩的美國孩子」(ungrateful child of America)，形容谷愛凌。

加拿大出生的葉勁光加入中國崑崙冰球隊，然後入選中國冰球隊。(美聯社)
加拿大出生的葉勁光加入中國崑崙冰球隊，然後入選中國冰球隊。(美聯社)

美國出生的花式滑冰選手朱易(Zhu Yi)及加拿大出生的冰上曲棍球選手葉勁光(Brandon Yip)，這次在北京冬奧也都代表中國隊參賽，與谷愛凌一樣承受高度壓力。

報導指出，今年中國冬奧代表隊裡有十多位選手出生於海外，其中又以男子冰上曲棍球隊最多，25名隊員當中只有六人在中國土生土長。

聖路易密蘇里大學(University of Missouri-St. Louis)中國體育專家布洛尼爾(Susan Brownell)說，運度選手更改國籍在國際上相當常見，但中國則是後來才加入潮流。

她說，移民法規堪稱全球最嚴格之一的中國，過去從未這麼做。

為中國隊效力的海外出生選手當中，谷愛凌、朱易、葉勁光等擁有華裔血統選手受到檢視壓力特別大；19歲的朱易6日在花式滑冰團體賽女子單人短曲項目跌倒，成績墊底，在微博被網友罵翻。

報導指出，谷愛凌7日在自由式滑雪女子大跳台資格賽(Big Air Freestyle)以第五名身分取得晉級決賽資格，但如果備受看好勇奪金牌最後卻落空，中國粉絲還會不會持續熱情相挺，仍有待觀察。

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

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