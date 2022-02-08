我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

陳巍 強碰羽生壓力爆表╱周知方 確診流淚退賽

編譯陳韻涵／綜合7日電
力爭本屆男子花滑冠軍的美國選手陳巍。(新華社)
力爭本屆男子花滑冠軍的美國選手陳巍。(新華社)

2022年北京冬奧花式滑冰男子單人滑短曲項目於北京8日(美東7日)登場，美國隊華裔好手、「四周跳王」陳巍(Nathan Chen)強碰日本「冰上王子」羽生結弦(Yuzuru Hanyu)；幾家歡樂幾家愁，美國花式滑冰華裔選手周知方(Vincent Zhou)7日再次篩檢新冠病毒呈陽性，聲淚俱下宣布退賽。

22歲的陳巍生涯摘過大小獎項，奧運金牌是他唯一還沒到手的大獎；27歲的羽生結弦此次尋求奧運三連霸，奠定史上最偉大花滑選手之一的地位。

羽生結弦力拚在北京冬奧挑戰人類史上首次、超高難度的四周半跳(4A)，他出賽前一天嘗試數次，但透露還沒成功。

陳巍連三屆稱霸世錦賽，享譽「四周跳王」稱號，比賽時總是花招百出的他此次計畫挑戰在單場賽事中，完成五種四周跳動作。

根據北京冬奧官網出賽編號排序，羽生結弦排在第21，陳巍排在第28，至截稿前，排序第11的捷克選手布熱齊納(Michal Brezina)已完賽，而原本排序第12的美國隊華裔選手周知方因為兩度篩檢新冠病毒確診而棄賽。

衛冕男子花滑金牌的日本選手羽生結弦。(Getty Images)
衛冕男子花滑金牌的日本選手羽生結弦。(Getty Images)

21歲的周知方7日透過Instagram發布短影片，說明自己被迫退賽的消息與悲痛情緒；他在影片中聲淚俱下，非常傷心。

美國隊許多滑冰選手佩戴兩層口罩，但大多在選手村的餐廳用餐；陳巍表示，美國隊員在有牆隔開的區域用餐，他每次把食物送進嘴裡時拉下口罩，旋即拉上口罩再咀嚼，「寧可抱歉，安全更重要。」試圖將可能感染新冠病毒的風險降到最低。

對於周知方確診而棄賽，陳巍表示遺憾並提出許多疑問，包括染疫時間、地點和接觸者等；陳巍表示，他個人沒有出現在周知方周遭，就算有也都戴著口罩。

陳巍 北京冬奧 口罩

上一則

滑雪摔出大曲道 雪佛林衛冕夢碎：還沒開始就結束！

下一則

「自己是美麗蝴蝶」 華裔名將陳楷雯奪7分助美摘銀

延伸閱讀

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冰上王子vs四周跳王 羽生結弦強碰陳巍 今晚登場

冰上王子vs四周跳王 羽生結弦強碰陳巍 今晚登場
冬奧／羽生結弦抵北京 中日粉絲口水戰…愛他就別靠近他

冬奧／羽生結弦抵北京 中日粉絲口水戰…愛他就別靠近他

熱門新聞

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回