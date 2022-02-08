陳巍 強碰羽生壓力爆表╱周知方 確診流淚退賽

力爭本屆男子花滑冠軍的美國選手陳巍。(新華社)

2022年北京冬奧 花式滑冰男子單人滑短曲項目於北京8日(美東7日)登場，美國隊華裔好手、「四周跳王」陳巍 (Nathan Chen)強碰日本「冰上王子」羽生結弦(Yuzuru Hanyu)；幾家歡樂幾家愁，美國花式滑冰華裔選手周知方(Vincent Zhou)7日再次篩檢新冠病毒呈陽性，聲淚俱下宣布退賽。

22歲的陳巍生涯摘過大小獎項，奧運金牌是他唯一還沒到手的大獎；27歲的羽生結弦此次尋求奧運三連霸，奠定史上最偉大花滑選手之一的地位。

羽生結弦力拚在北京冬奧挑戰人類史上首次、超高難度的四周半跳(4A)，他出賽前一天嘗試數次，但透露還沒成功。

陳巍連三屆稱霸世錦賽，享譽「四周跳王」稱號，比賽時總是花招百出的他此次計畫挑戰在單場賽事中，完成五種四周跳動作。

根據北京冬奧官網出賽編號排序，羽生結弦排在第21，陳巍排在第28，至截稿前，排序第11的捷克選手布熱齊納(Michal Brezina)已完賽，而原本排序第12的美國隊華裔選手周知方因為兩度篩檢新冠病毒確診而棄賽。

衛冕男子花滑金牌的日本選手羽生結弦。(Getty Images)

21歲的周知方7日透過Instagram發布短影片，說明自己被迫退賽的消息與悲痛情緒；他在影片中聲淚俱下，非常傷心。

美國隊許多滑冰選手佩戴兩層口罩 ，但大多在選手村的餐廳用餐；陳巍表示，美國隊員在有牆隔開的區域用餐，他每次把食物送進嘴裡時拉下口罩，旋即拉上口罩再咀嚼，「寧可抱歉，安全更重要。」試圖將可能感染新冠病毒的風險降到最低。

對於周知方確診而棄賽，陳巍表示遺憾並提出許多疑問，包括染疫時間、地點和接觸者等；陳巍表示，他個人沒有出現在周知方周遭，就算有也都戴著口罩。