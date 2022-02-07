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普亭恐隨時侵烏 美要中勿挺俄

編譯李京倫／綜合報導
2019年11月12日，普亭（左）與習近平（右）在金磚國家巴西峰會場邊會面。（美聯社）
2019年11月12日，普亭（左）與習近平（右）在金磚國家巴西峰會場邊會面。（美聯社）

白宮國安顧問蘇利文6日警告，如果中國支持俄國侵略烏克蘭，恐將付出代價。他還說，俄國最快幾天或幾周內就會侵烏。

蘇利文接受美國廣播公司（ABC）「本周」節目專訪時說，美國已警告，如果俄軍越界進入烏克蘭，俄國會付出「嚴重的經濟代價」，而這可能也會影響到中國，他說，相信中方明白，中國無法「補償俄國因為被美國制裁而蒙受的經濟損失」。

蘇利文說：「如果俄國真的決定更進一步，不只俄國會付出戰略代價，而且如果中國支持俄國，中國也會在世界、歐洲和其他國家眾目睽睽下付出代價，這些國家釋出明確訊息，就是比起戰爭，它們更喜歡外交解決。」

蘇利文6日稍早接受福斯新聞專訪時提到，中國國家主席習近平與俄國總統普亭會面後發出的英文版聲明中，並未提及烏克蘭，「這表示中國對於支持俄國侵烏並沒有多積極」。

習近平4日下午與專程前來出席北京冬奧開幕式的普亭會談，雙方會後發表的聯合聲明中提到，「兩國之間的友誼沒有限制」，以及「沒有『禁忌的』合作領域」。

蘇利文6日接受不少電視節目訪問，都重複同一論調，就是普亭隨時會侵烏，可能幾天或幾周內，而美國已準備好因應。蘇利文還說，透過外交化解衝突仍然可行。

蘇利文表示：「萬一爆發戰爭，烏克蘭恐付出重大代價，但就我方準備與因應情況來看，我們相信俄國也得承擔戰略成本。」美國匿名官員表示，俄國可能在數周內入侵烏國，但戰爭和武力規模仍不明，但強調仍可能透過外交途徑解決。

蘇利文表示，俄國侵烏「可能最快明天或幾周內發生，從俄軍部署情況來看，普亭隨時能對烏克蘭採取攻擊性的行動」。

蘇利文還說，如果外交解決失敗，俄國可能會併吞烏克蘭頓巴斯地區、發動網攻或全面侵烏。

美國財政部副部長艾迪耶摩接受CBS訪問時也說，俄國的國際金融交易八成以美元進行，且歐盟是其最大貿易夥伴，對歐盟貿易占俄國貿易額4成。俄國若因入侵烏克蘭遭美歐制裁，很難藉由靠向中國彌補損失。

他說，俄國目前仰賴美國及其盟邦提供關鍵科技產品，中國「無法取得」相關技術。

俄國 蘇利文 烏克蘭

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