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美國將公布新亞太經濟戰略 對抗中國擴增影響力

編譯季晶晶／綜合外電
美國預料數周內公布新亞太經濟戰略以對抗中國。路透
美國預料數周內公布新亞太經濟戰略以對抗中國。路透

華爾街日報報導，美國總統拜登正準備公布首項廣泛的亞太區經濟戰略，對抗中國於此區不斷擴大的影響力。拜登去年10月參加東亞峰會時提出新經濟框架的構想，預計未來幾周就會公布細節。

美國的目的是希望借助新的亞太經濟框架，與友好國家在數位貿易、供應鏈和綠色技術等議題上有更緊密的合作。儘管細節尚未公布，但預計美國不會重返2017年退出的跨太平洋夥伴協定（TPP）。

美國亞太區副貿易代表Sarah Bianchi近日在貿易會議上說，這個框架可望在「幾周內」公布。

多位經濟學家、外交官和貿易專家表示，美國想聯合多個亞洲經濟體，達成為商業和新技術制定參與規範的有效協議，將面臨一場奮戰。

預料拜登不會向貿易夥伴提供關稅減免和其他傳統的市場開放工具。美國勞工團體和他們的民主黨盟友以及部分共和黨人，以其犧牲美國工作機會和製造業為由反對這些工具。

但市場准入措施對於美國在此區建立更牢固關係至關重要，尤其是對於尋求外銷更多農產品和製造業產品到美國市場的南亞和東南亞國家而言。

南韓貿易部部長呂漢辜上月在華府與美國官員會晤後表示，「市場准入可能是此區國家期望從美國獲得的重要回報之一」。

一些外交官和經濟學家表示，如果沒有市場准入措施，該框架恐怕只是美國和它的富裕盟友，例如日本、澳洲、紐西蘭和新加坡，組成的另一個俱樂部。

這個框架將建構為一系列的個別協議，亞太區國家可以挑選出來簽署。美國貿易代表戴琪將領導該框架的貿易部分，包括數位貿易、勞工標準和貿易便利化。商務部長雷蒙多則將監督供應鏈、基設和脫碳，以及稅收和貪腐等部分。

拜登 供應鏈 勞工

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