林家珍挨轟「挪用文化」冒犯非裔 批評者：道歉太晚了

金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。(Getty Images)

華裔 女演員林家珍(Awkwafina)多年來以模仿「非洲裔美國人白話英語」(African American Vernacular English，AAVE)聞名，但指控她挪用文化的聲浪也未曾減少；儘管林家珍近日發聲明解釋，一些主流的批評者似乎仍不埋單，稱她的道歉來得太晚而且太簡短。

根據美國娛樂媒體BuzzFeed報導，好萊塢 有色人種倡議組織「有色人種婦女團結」(Women of Color Unite)創辦人雪絡‧貝芙特(Cheryl Bedford)對林家珍的回覆嗤之以鼻：「將一個被邊緣化的族群視為一種喜劇題材，就代表她不重視這個族群的文化；她將這些族群長期的吶喊變成一個笑話，取笑它，甚至進而鼓勵白人至上主義(white supremacy)的孳生。」

去年9月路透娛樂(Reuters Showbiz)也曾與林家珍進行訪談，提及她模仿非洲裔美國人白話英語的爭議，她表示：「我對任何議題都保持開放，我認為這是一個多層次的文化」；不過如今正逢「非裔 歷史文化月」(Black History Month)，有些批評者認為林佳珍的聲明缺乏誠意。

林家珍(右)在電影「尚氣」中與劉思慕、張夢兒在劇中一景。(美聯社)

非營利團體「非裔與亞裔網路聯盟」(Black & Asian Alliance Network)創辦人吉布斯(Johnathan Gibbs)指控林佳珍的表演是對非裔族群的一種刻版印象，並說道：「看了她的聲明後，我的反應是『她為什麼拖了這麼久才說這些』，更何況這些爭議已經存在好一陣子了。」

吉布斯事後聲稱林家珍向他發了私訊，他說「她告訴我，造成我的不適她感到抱歉，但希望我也能體諒她；我說我能理解，但還有很多人在等著她真正的解釋；她應該等自己準備好再發聲明，反正她也逃避很久了。」

今年33歲的林家珍父親為華裔，母親為韓裔，從小在紐約市皇后區森林小丘(Forest Hills)長大；曾主演過知名好萊塢大片如「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asian)和「瞞天過海：八面玲瓏」(Ocean's Eight)，而這些作品中也多少能看到她模仿非裔說話方式的影子。