我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

林家珍挨轟「挪用文化」冒犯非裔 批評者：道歉太晚了

編譯林梅婕／綜合6日電
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。(Getty Images)
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。(Getty Images)

華裔女演員林家珍(Awkwafina)多年來以模仿「非洲裔美國人白話英語」(African American Vernacular English，AAVE)聞名，但指控她挪用文化的聲浪也未曾減少；儘管林家珍近日發聲明解釋，一些主流的批評者似乎仍不埋單，稱她的道歉來得太晚而且太簡短。

根據美國娛樂媒體BuzzFeed報導，好萊塢有色人種倡議組織「有色人種婦女團結」(Women of Color Unite)創辦人雪絡‧貝芙特(Cheryl Bedford)對林家珍的回覆嗤之以鼻：「將一個被邊緣化的族群視為一種喜劇題材，就代表她不重視這個族群的文化；她將這些族群長期的吶喊變成一個笑話，取笑它，甚至進而鼓勵白人至上主義(white supremacy)的孳生。」

去年9月路透娛樂(Reuters Showbiz)也曾與林家珍進行訪談，提及她模仿非洲裔美國人白話英語的爭議，她表示：「我對任何議題都保持開放，我認為這是一個多層次的文化」；不過如今正逢「非裔歷史文化月」(Black History Month)，有些批評者認為林佳珍的聲明缺乏誠意。

林家珍(右)在電影「尚氣」中與劉思慕、張夢兒在劇中一景。(美聯社)
林家珍(右)在電影「尚氣」中與劉思慕、張夢兒在劇中一景。(美聯社)

非營利團體「非裔與亞裔網路聯盟」(Black & Asian Alliance Network)創辦人吉布斯(Johnathan Gibbs)指控林佳珍的表演是對非裔族群的一種刻版印象，並說道：「看了她的聲明後，我的反應是『她為什麼拖了這麼久才說這些』，更何況這些爭議已經存在好一陣子了。」

吉布斯事後聲稱林家珍向他發了私訊，他說「她告訴我，造成我的不適她感到抱歉，但希望我也能體諒她；我說我能理解，但還有很多人在等著她真正的解釋；她應該等自己準備好再發聲明，反正她也逃避很久了。」

今年33歲的林家珍父親為華裔，母親為韓裔，從小在紐約市皇后區森林小丘(Forest Hills)長大；曾主演過知名好萊塢大片如「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asian)和「瞞天過海：八面玲瓏」(Ocean's Eight)，而這些作品中也多少能看到她模仿非裔說話方式的影子。

非裔 華裔 好萊塢

上一則

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

下一則

犯罪率飆升 民主黨不再追求削減警察預算

延伸閱讀

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特
中國選維族選手持北京冬奧火炬 美國批別有用心

中國選維族選手持北京冬奧火炬 美國批別有用心
場邊人語／改稱司令 續攀新嶺

場邊人語／改稱司令 續攀新嶺
妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議

妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法