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免疫低弱者 新冠疫苗第3、4劑間隔 縮為3個月

編譯陳韻涵／綜合6日電
CDC再度呼籲免疫系統低弱者，儘快接種新冠疫苗補強針。（Getty Images）
CDC再度呼籲免疫系統低弱者，儘快接種新冠疫苗補強針。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)再度鼓勵免疫系統低弱者，儘快接種新冠疫苗補強針，反映CDC科學家在Omicron變種病毒快速傳播的情況之下，提高疫苗普及率的呼聲。

CDC顧問委員會成員暗示，支持另一項疫苗接種指南更新，將輝瑞(Pfizer)／BioNTech和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗間隔，從四周延長至八周。

紐約時報報導，這項改變可能降低心臟相關副作用的風險，強化疫苗效能，但委員會還沒投票，CDC也還沒宣布實施。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周全面批准莫德納的新冠疫苗提供給18歲以上群體接種，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、科學家和專家顧問4日開會並予以支持，完成批准程序。

CDC會議聚焦更妥善的保障免疫系統低弱者，其中許多人在接種疫苗或染疫後產生的抗體不足，讓他們難以抵禦病毒，且染疫重症的風險更高。

部分免疫力低下者近期抱怨，藥局或醫院拒絕讓他們接種CDC建議的第四劑疫苗。

CDC科學家表示，希望新指南可讓人們更容易接種到額外補強針並強化抵抗病毒的能力。

CDC建議，免疫系統中度或極度脆弱者，可在接種第三劑輝瑞或默德納疫苗後三個月，接種第四劑補強針，指南更新前的間隔為五個月。

CDC的專家艾莉莎‧霍爾(Elisha Hall)表示，Omicron擴散迅速，當局關切免疫系統低弱者體內的抗體濃度。

霍爾表示，小型研究顯示，縮短第三與第四劑疫苗的接種間隔，可強化這群人的免疫力。

CDC同時鼓勵，原本只接種一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的免疫系統低下者，盡速接種第二劑補強針。

麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)傳染科醫師卡蜜拉‧科頓(Camille Kotton)表示，她看過不少免疫系統低弱的病患在Omicron肆虐期間出現顯著的突破式感染。

她說：「我真的認為，(盡快接種額外補強針)會有明顯助益」。

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