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除預警新冠 「廢水偵測」可抓諾羅、流感等更多病毒

編譯洪毅／綜合6日電

數據顯示，40%至80%民眾染上新冠肺炎後，會排泄出含病毒物質，而研究顯示，這些廢水可以提前預示疫情升溫，引起聯邦疾病防治中心(CDC)注意。現在，CDC希望能夠建置廢水病毒偵測預警系統，為未來的病毒傳播做準備。

華盛頓郵報報導，40%至80%民眾染疫在最初階段排泄出的穢物就會含有病毒，且包括無症狀感染；而且研究發現，當廢水中的病毒含量開始增加的四至六天後，通常當地的確診數及染疫住院率就會開始上升。

CDC主管廢水偵測的官員艾米‧柯比(Amy Kirby)表示，這些數據「非常強大」，能夠掌握包括無症狀感染在內的疫情局勢，而且不用透過就診或篩檢等紀錄就能掌握。

柯比表示，地方公衛機關掌握到廢水中病毒的形勢發展後，可以提早做出應對決策，例如加強當地篩檢、設置接種站，或是調動醫療資源等。

除新冠病毒之外，CDC還希望將廢水偵測擴大到其他病毒或病菌，例如具抗生素抗藥性的病菌，諾羅病毒、流感病毒、具高致命率而有「超級真菌」之稱的耳念珠菌，以及大腸桿菌、沙門氏菌等，成為新的疾病預警系統。

透過廢水偵測、預警病毒發展的作法由來已久，最早期是小兒麻痺病毒，而當前的新冠病毒偵測已為法國、德國、荷蘭等國所用。

在美國，加州、科羅拉多州及休士頓、紐約市的衛生廳、局過去曾領先全國，在廢水中發現Omicron變種病毒的出現。

除政府外，學術機構、私人單位等也會參與廢水病毒偵測，例如波士頓就曾透過廢水預測Omicron變種病毒傳播的高峰時日。

CDC則在2020年9月啟動國家級的廢水偵測系統，向多個地方政府、公用事業及提供資金，追蹤全國400個站點彙整相關數據，這些站點已採集超過3萬4000份樣本，涵蓋的社區人口共5300萬人。

柯比表示，相關數據將陸續發布在網站上，採集的站點未來幾周還要再增加255處，最終目標是要讓全國大部分地區成為廢水偵測系統的預警範圍。

CDC 柯比 變種病毒

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