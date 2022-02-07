我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

CDC：年長者打補強針最有效 年輕族群前2劑效果顯著

編譯郭宣含／綜合6日電
CDC數據指出，補強針對年長者最有效。（Getty Images）
CDC數據指出，補強針對年長者最有效。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)4日晚間更新新冠數據，說明不同疫苗狀態民眾的新冠肺炎風險。CDC數據指出，補強針對年長者最有效，但由於年輕族群接種前兩劑疫苗的效果太過顯著，反而顯得補強針的正面效益不大。

CDC建議12歲以上美國人接種補強針，並依民眾是否接種疫苗與補強針，提供確診後住院與病歿的風險數據；這也是美國首次依年齡分析接種補強針的效力。

這份數據僅紀錄截至去年12月底的資料，當時Omicron疫情才正要開始，因此有人認為這份新研究可能未充分紀錄補強針的效果；不過部分研究發現，光是前兩劑疫苗的保護力，便足以讓多數人避免出現重症與病歿，就算Omicron出現後也是如此。

拜登防疫顧問小組成員賽琳‧高德爾(Celine Gounder)認為，數據不支持廣推補強針，補強針對老年人、有特定免疫問題者和長期照護中心的居民最重要；對年輕美國人而言，僅讓有特定醫療風險者接種補強針或許更合理。

補強針對各年齡層的好處去年秋季受到熱議，康乃爾醫學院病毒學者摩爾(John Moore)表示，數據可見補強針有防護力，但增加防護效果遠小於接種前兩劑疫苗與未接種者的差距。

CDC數據顯示，各年齡層的未接種者都比已接種者有更高的染疫、住院和病歿風險。

截至去年12月25日，每10萬名65歲以上老年人中，有246名未接種疫苗者染疫後住院和約44人病歿；已接種但未接種補強針者中，每10萬人有27.4人住院和約3.6人病歿；而在接種疫苗又打補強針的人中，住院和病沒人數則分別降至4.9人和0.5人。

年輕人重症率本就低

年輕人新冠風險較不明顯，因為他們重症率本就低。每10萬名50至64歲成人中，有73名未接種者住院，9名已接種疫苗但未打補強針者住院，而僅有2名打補強針者住院；該族群在病歿差異上，接種疫苗後，每10萬人病歿率從8.26人降至0.4人，打了補強針再降至0.1人。

CDC並未公布18至49歲族群的住院率，而每10萬人的病歿率則從未接種者的0.9人，降至已接種者的0.03人，接種補強針後的人數則低到無法測量。

CDC並未公布12歲以上孩童的數據，可能是因為當時才剛建議該族群接種補強針，因此數據不具統計意義。

補強針可將各年齡已接種者的染疫風險減少約一半，未接種者與已接種者的組間差距更大；不過該數據可能依時出現變化，英國初步數據指出，補強針的效果可能在數月後消退。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

上一則

防疫泡泡+防火長城 冬奧封鎖徹底 難體驗中國

下一則

模仿「饒舌口音」冒犯非裔 金球獎影后林家珍退出推特

延伸閱讀

國際油價觸及94美元 頻閃供需吃緊訊號、助攻破百？

國際油價觸及94美元 頻閃供需吃緊訊號、助攻破百？
CDC：老年人打補強針效果好 年輕人打2針保護力就很夠

CDC：老年人打補強針效果好 年輕人打2針保護力就很夠
白宮官員嗆記者 媒體憂民眾恐更不信任政府

白宮官員嗆記者 媒體憂民眾恐更不信任政府
一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法