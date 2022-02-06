北京冬奧單日45人確診 多位選手奪牌夢碎

最新數據顯示，自1月23日以來，在北京「閉環」(防疫泡泡)場地內的奧運 選手和代表隊官員新冠病毒檢測 陽性反應率，約是會場工人、媒體和其他相關人等的10倍；4日另有20名剛剛抵達北京的選手和隨隊官員在機場的病毒檢測呈陽性，部分興沖沖參加北京冬奧 的選手可能因此無法參加比賽，奪牌夢碎。

北京奧運組織者4日宣布，有45例新增COVID-19陽性檢測結果，選手和官員占25例，其中20例是他們抵達北京機場時檢測到，另外五例是比賽期間每人每日例行PCR檢測中檢測到；其他涉及奧運會工作人員和媒體的20例，有六例是在機場檢出、14例是在奧運泡泡內測出。

自1月23日以來，有超過1萬2000人從中國境外抵達參加奧運，北京奧運COVID-19陽性反應總數迄今為353例。

奧運參賽者抵達北京後，隨即進入當局所謂的「閉環」，在與中國社會大眾隔絕的社區內生活、工作、訓練和比賽；每日接受PCR檢測，是北京冬奧嚴格的COVID-19防疫協議的要求之一。

檢測呈陽性但不需要治療者必須在酒店房間隔離，並在24小時內連續進行兩次檢測呈陰性後，可獲准恢復行動；原本被選為美國代表隊開幕式掌旗手的雪橇選手泰勒(Elana Meyers Taylor)，在1月29日抵達北京後檢測呈陽性反應，沒有症狀的她，目前仍處於隔離狀態。雪橇隊比賽日期是2月13日。

所有受感染的運動員都被隔離在酒店中，有可能錯過賽前練習及賽事本身。事實上，COVID-19已讓多位奧運選手的獎牌夢想破滅；來自烏克蘭、德國和挪威的選手因檢測呈陽性反應，不得不退出花樣滑冰和滑雪賽事。