1964年來冬奧造雪比例增 今年北京已全靠人工

北京冬奧因為降雪不多，所以賽場要依賴人工造雪。圖為造雪機在延慶的曲道滑雪賽場噴雪。(Getty Images)

北京冬奧 是完全靠人工造雪舉辦的第一次冬奧賽事，打破以往紀錄；但自從1964年以來，因為全球氣候變遷 ，老天不幫忙，舉辦冬奧的各國都不免要仰仗人造雪，比例有所不同而已；選手指出，自然雪比較鬆軟，人造雪較硬、結冰成分更多，因此比賽受傷危險更大。

另一方面，人工造雪耗費大量能源，造雪機靠著燒化石燃料來產雪，過程中排放二氧化碳，更助長全球暖化；就好像冷氣空調等手段協助目前的世界適應氣候變遷，造雪機幫助世人忽略暖化，但終究還是讓問題更形惡化。

Quartz網站報導，1964年奧地利舉辦冬奧，開幕前七周，主賽場地因斯布魯克(Innsbruck)附近山坡的積雪遭遇乾燥熱氣流而消失，為拯救比賽，主辦國出動士兵拖來2萬立方公尺的冰塊、2萬立方公尺的雪，手工鋪在山坡表面。

到了1980年，冬奧主賽場的紐約州寧靜湖(Lake Placid)因冬季乾燥，積雪狀況很差，不利賽事，此時已出動造雪機，把小水滴噴入空氣而凍住，造出白雪。

雖說人造雪不像自然雪花那麼漂亮，但由造雪機大砲般噴出的的小冰球很可靠，差堪彌補；有些滑雪 運動愛好者後來更喜愛人造雪，原因在於融化較慢，堆疊起來跟自然雪差不多。

近年來老天不肯合作，依賴人工造雪的分量愈來愈大；加拿大溫哥華2010年辦冬奧時用了7960立方公尺的水來造雪；俄羅斯2014年索契(Sochi)冬奧時，人造雪的比率已達八成；南韓與北韓合辦上屆冬奧，比率來到九成；今年北京冬奧主賽場的張家口，已悉數仰賴人造雪了。

北京申辦冬奧時，一直打算動用人造雪來讓張家口白雪皚皚，未來想在沒雪的地方辦冬奧，定然要靠造雪機。

滑鐵盧大學(University of Waterloo)研究指出，舉辦過冬奧的21個場地，因為氣候變遷，已有8個不再能用；即便氣候最冷的滑雪勝地，現也愈來愈靠人造雪充數。