北京隔離伙食「難以下嚥」 俄國冬奧選手以淚洗面

曾獲2014年索契冬奧雪板金牌的瑞士選手庫瑪因未接種疫苗，須在隔離旅館檢疫21天，圖為她在旅館房間內利用簡單的器械保持體能。(美聯社)

美聯社報導，俄羅斯冬季兩項(Biathlon)選手維勒利亞‧瓦斯內佐娃(Valeria Vasnetsova)在北京一家酒店隔離時，在Instagram發文說：「我胃痛，臉色蒼白，黑眼圈很深。我希望這一切趕快結束，我每天都哭，我好累。」

她描述的不是染疫症狀，而是吃不好。

外國選手參加北京冬奧 卻不幸確診新冠肺炎，但北京奧委會的隔離政策不透明，有些人在選手村隔離，有些人在北京的酒店隔離，在酒店隔離的選手抱怨食物份量不足、餐點難以下嚥且沒有訓練器材，處境可憐。

瓦斯內佐娃3日上傳一張食物照片，餐盒中裝著無調味的義大利麵、橘紅色醬汁、烤焦的帶骨肉排、幾塊馬鈴薯，沒有綠色蔬菜；她說：「已連續五天的三餐都這樣。」

她自述基本上是吃這幾條筆管麵充飢，其他菜色「難以下嚥」，「但今天我把所有肥肉都吃掉了，因為我實在太餓了」。她還說，體重掉很多，「骨頭都凸出來」。

隔離酒店成為選手及其團隊的眾矢之的，遊說主辦單位改善。

缺乏透明度一大問題，僅部分確診選手被迫住進隔離酒店，但有部分確診隊友卻可在選手村隔離。

北京奧委會規定，無症狀選手在酒店隔離，有症狀者送醫，兩種情況都得在檢驗陰性後才能離開；對此，外國選手及團隊頻生抱怨。

瓦斯內佐娃發文兩天後，情況好轉；俄國冬季兩項團隊發言人上傳照片表示，瓦斯內佐娃的伙食改善，有鮭魚、小黃瓜、香腸和優格，不久後也會送一台健身車到她房間。

無獨有偶，曾獲三枚奧運 金牌的德國 北歐混合式滑雪選手佛倫瑟(Eric Frenzel)確診隔離後，德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼(Dirk Schimmelpfennig)痛批佛倫瑟的隔離環境「不合理」。

施梅爾普芬尼表示，德國要求更乾淨的大房間，定時送餐，讓選手結束隔離後能繼續比賽。